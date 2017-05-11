İKİ TARAF İÇİNDE ÖNEMLİ

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligin 33'ncü haftasında deplasmanda karşılaşacakları Göztepe maçı ile ilgili yaptığı açıklamada "Önemli bir maç olacak. Hedeflerimiz doğrultusunda puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

DİSİPLİNLİ VE PLANLI OYUN

Pazar günü ligin 33'ncü haftasında deplasmanda saat 17.00'da İzmir Bornova Stadı'nda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Beyazlı ekip yarın akşam saatlerinde İzmir’e hareket edecek. Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yaptığı açıklamada, “Kontrolsüz dengesiz ve agresif bir oyunla değil disiplinli, centilmen ve planladığımız bir oyun şekliyle sahaya çıkıp mücadele edeceğiz. Önemli bir maç olacak. Hedeflerimiz doğrultusunda puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.

GERÇEK MÜCADELE GÜCÜ

Geçen hafta Giresunspor karşısında alınan galibiyetin kendilerine büyük moral olduğunu dikkat çeken Özköylü, “Bu son deplasman maçından ihtiyacımız olan puanları alarak dönmek istiyoruz. Son hafta oynadığımız Giresunspor maçında ki oyunla gerçek mücadele gücümüzü ortaya koymak bize çok moral verdi. Bu oyun anlayışlını Göztepe maçında da ortaya koyduğumuz taktirde bu mücadelenin de üstesinden gelebiliriz. Çok iyi hazırlandık. Moral ve motivasyon anlamında iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.