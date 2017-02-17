İki Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa-Malkara karayolu Mahramlı kavşağında meydana gelen trafik kazasında, Süleymanpaşa'dan Malkara istikametine gitmekte olan, Yücel Yıldız idaresindeki 31 ACH 96 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden, İbrahim Avcı'nın kullandığı 31 AKS 85 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 31 AKS 85 plakalı tır devrilirken sürücüsü İbrahim Avcı yaralandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer tır sürücüsünün ise kazada yara almadığı öğrenildi.

Devrilen tır dolayısıyla yol trafiğe kapanırken, olay yerine sevk edilen karayolları ekipleri tarafından trafik başka yönden sağlandı.

Kazalı araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.