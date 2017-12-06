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İki Vagon Arasında Sıkışan İşçi Ağır Yaralandı

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İki Vagon Arasında Sıkışan İşçi Ağır Yaralandı
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında iki vagon arasında sıkışan işçi ağır yaralandı.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında iki vagon arasında sıkışan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Rat Mahallesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında 49 yaşındaki maden işçisi Yakup Karataş, yer altında kömür üretimi sırasında iki vagon arasında sıkıştı. İşçinin sağ ayağının sıkıştığı yerde koptuğu öğrenildi. Arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Karataş, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan işçinin hastanedeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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