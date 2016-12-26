İKİNCİ DEVRE DAHA ZOR OLACAK

Samsunspor Taraftarlar Derneği Söğütlübahçeliler yazılı açıklamada bulundu: "Devre arası tahtanın açılmasıyla, doğru transferlerle rahatlıkla küme düşme potasından uzaklaşacağımızı düşünüyoruz."

Samsunspor Taraftarlar Derneği Söğütlübahçeliler yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Üç haftadır mağlup olmamıza rağmen futbolcularımızın mücadele gücününün artması ve oyunu 90 dakikaya yayarak aynı tempoda oynaması sevindirici. Devre arası tahtanın açılmasıyla, doğru transferlerle rahatlıkla küme düşme potasından uzaklaşacağımızı düşünüyoruz."

Samsunspor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Bulgan ise takımımızın kötü gidişata dur diyebilmesi için mutlaka transfer ve transferler yapılması gerekiyor, aksi takdirde ikinci devre bizi daha da zor günler bekleyecek, zira diğer takımlar şimdiden transfer çalışmalarına başladı" şeklinde konuştu.