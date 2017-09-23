İkinci Kattan Düşen Çocuk Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ikinci kattan düşen Suriyeli çocuk yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ikinci kattan düşen Suriyeli çocuk yaralandı.

Olay Yenicami Mahallesi 1322 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki yaşındaki Abdurrahman Fadıl evlerinin balkonunda oynadığı sırada dengesini kaybederek ikinci kattan yere düştü. Fadıl'ın düştüğünü gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.