İkiz Kardeşler, Bisiklet Yarışında Türkiye İkincisi Oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye iller arası bisiklet yarışına katılan ikiz kardeşler Oğuz ve Kutay Çıldır, Türkiye...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye iller arası bisiklet yarışına katılan ikiz kardeşler Oğuz ve Kutay Çıldır, Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Yıldız B Kategorisi Yol Bisiklet Yarışına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri ikiz kardeş Oğuz Çıldır Ve Kutay Çıldır parkurda rakiplerini geride bırakarak yarışmayı Türkiye ikinciliğiyle bitirdi. Yarışmada Türkiye ikinciliğini elde eden ikiz kardeşler Oğuz ve Kutay Çıldır birlikte başarıya imza atmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, önümüzdeki süreçte daha fazla çalışarak Türkiye ve dünya dereceleri elde etmeye devam edeceklerini ifade etti. İkiz kardeşler kendilerine destek olan GKV Özel Okulları öğretmen ve idarecileriyle Zeugma Bisiklet takımına teşekkür ettiler.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle kupalarını Okul Müdürü Nadir Gürsel'den alan ikiz kardeşler mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.