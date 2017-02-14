  • BIST 88.729
  • Altın 144,361
  • Dolar 3,6584
  • Euro 3,8817
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

İkiz Kardeşler, Bisiklet Yarışında Türkiye İkincisi Oldu

» »
İkiz Kardeşler, Bisiklet Yarışında Türkiye İkincisi Oldu
Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye iller arası bisiklet yarışına katılan ikiz kardeşler Oğuz ve Kutay Çıldır, Türkiye...

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye iller arası bisiklet yarışına katılan ikiz kardeşler Oğuz ve Kutay Çıldır, Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Yıldız B Kategorisi Yol Bisiklet Yarışına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri ikiz kardeş Oğuz Çıldır Ve Kutay Çıldır parkurda rakiplerini geride bırakarak yarışmayı Türkiye ikinciliğiyle bitirdi. Yarışmada Türkiye ikinciliğini elde eden ikiz kardeşler Oğuz ve Kutay Çıldır birlikte başarıya imza atmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, önümüzdeki süreçte daha fazla çalışarak Türkiye ve dünya dereceleri elde etmeye devam edeceklerini ifade etti. İkiz kardeşler kendilerine destek olan GKV Özel Okulları öğretmen ve idarecileriyle Zeugma Bisiklet takımına teşekkür ettiler.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle kupalarını Okul Müdürü Nadir Gürsel'den alan ikiz kardeşler mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

İkiz Kardeşler, Bisiklet Yarışında Türkiye İkincisi Oldu

İkiz Kardeşler, Bisiklet Yarışında Türkiye İkincisi Oldu

İkiz Kardeşler, Bisiklet Yarışında Türkiye İkincisi Oldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liseli Müzisyenler Karşıyaka’da Yarışıyor14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Fethiye’de Şüpheli Paket Fünyeyle Patlatıldı14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • İkiz Kardeşler, Bisiklet Yarışında Türkiye İkincisi Oldu14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Çocuklar Mavi Denizler İçin Hayal Etti14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Maltepe Erzurumlular Vakfından Anlamlı Kampanya14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Devir Teslim14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Yıkılmak Üzere Olan Gecekondudaki Söğüt Ailesi Yardım Bekliyor14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Başkan Şahin Taekwondo Sporcularını Şampiyonada Ziyaret Etti14 Şubat 2017 Salı 10:03
  • Mardin’in Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Canlandırılıyor14 Şubat 2017 Salı 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti