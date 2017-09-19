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İkiz Menderes'i unutmadı

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İkiz Menderes'i unutmadı
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, 27 Mayıs 1960 darbesiyle birlikte idam edilen Türkiye Cumhuriyeti 9’uncu Başbakanı Adnan Menderes’i vefatının 56’ncı yılında andı.

İkiz "27 Mayıs 1960'da darbe oldu. Başbakan  Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı  Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı  Hasan Polatkan idam edildi. İdam edilen merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan'a Allah'tan rahmet diliyorum. 27 Mayıs senelerce ' Hürriyet ve anayasa bayramı' olarak kutlandı. Merhum Menderes hiç şüphesiz, siyasi tarihimizin kıymetli şahsiyetlerinden biridir. Demokrasi şehidimiz Menderes ve dava arkadaşlarının ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi yönünde sağladıkları katkılar ilelebet hayırla yad edilecektir "dedi. 

DARBECİLERİN TORUNLARI 
15 TEMMUZ'DA SAHNEDEYDİ 

"Bu millete bunları yaşatanların torunları 15 Temmuz’da yine sahnedeydi ama başaramadılar "diyen İkiz, " Türk milleti darbelere ve darbecilere karşı, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, millet iradesinin vesayet altına alınamayacağını 15 Temmuz'da göstermiştir. Türkiye bugün de darbeci, darbe sever zihniyetlerle mücadelesini sürdürmektedir. Fetullahçı Terör Örgütü başta olmak üzere içeriden veya dışarıdan ne kadar darbeci ve darbe sever varsa mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarını katleden darbecileri şimdi kimse hatırlamıyor. Ama Rahmetli Menderes ve arkadaşları demokrasi şehitleri olarak ilelebet milletimizin kalbinde yaşayacak ve anılacaktır." dedi. Özkan ŞENGÜN

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