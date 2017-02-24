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İkra Koleji Öğrencileri Sporculara Moral Verdi

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İkra Koleji Öğrencileri Sporculara Moral Verdi
Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Adıyaman 1954 Spor sporcularına İkra Koleji öğrencileri moral verdi.

Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Adıyaman 1954 Spor sporcularına İkra Koleji öğrencileri moral verdi.

İkra Kolejinin "Bir hayalim Var" Projesi kapsamında Araban Belediye Spor ile karşılaşacak olan Adıyaman 1954 Spor'un antrenmanında sporcular ziyaret edildi. Müdür Yardımcısı Sedat Bilgin, Beden Eğitimi Öğretmeni Nazif Çelik ile ilkokul öğrencileri antrenman yapan yapan sporculara başarılar diledi.

Sporcular öğrenciler ile yakından ilgilenirken, öğrenciler sporculara baklava ikramında bulundu. Adıyaman 1954 Spor Teknik Direktörü Erhan Koç, zorlu maç öncesinde öğrencilerin kendilerine moral verdiğini belirterek, tüm Adıyamanlıları maça davet etti.

İkra Koleji Öğrencileri Sporculara Moral Verdi

İkra Koleji Öğrencileri Sporculara Moral Verdi

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