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Ikyb’de Tutulan Şoförün Ailesi Yardım Bekliyor

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Ikyb’de Tutulan Şoförün Ailesi Yardım Bekliyor
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde (IKYB) çarptığı kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Peşmerge karakolunda tutulan ve hayatını kaybettiği kişinin...

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde (IKYB) çarptığı kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Peşmerge karakolunda tutulan ve hayatını kaybettiği kişinin ailesi tarafından 100 bin dolar kan parası istenen kamyon şoförü Sami Acet'in ailesi, çocuklarını kurtarabilmek için yardım bekliyor.

Türkiye ile IKYB arasında kamyon şoförlüğü yapan Sami Acet, geçtiğimiz ay Duhok kentine bağlı Şeyhvan bölgesinde çarptığı Irak vatandaşının hayatını kaybetmesi sonucu gözaltına alındı. Peşmerge tarafından Kelek Karakolu'na götürülen Acet'ten, hayatını kaybeden kişinin ailesi tarafından 100 bin dolar kan parası istendi. Bu nedenle bırakılmayan Acet için sosyal medyada Habur Kaptanları adıyla bir araya gelen kamyon şoförleri tarafından kampanya başlatıldı. Bu çerçevede toplanan 25 bin TL, Acet'in ailesine teslim edildi.

"Oğlum serbest bırakılsın"

Çocuğunun şu an ne halde olduğundan habersiz olan anne Cemile Acet, oğlunun Irak'ta tutulduğunu belirterek, devlet büyüklerinin araya girmesini istedi. Oğlunun tutulması nedeniyle torunlarının okula gidemediğini ifade eden Acet, "Arkadaşlarının yardımı ile ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Perişan durumdalar. Türkiye ve Irak'ın devlet yetkililerinden isteğim oğlum serbest bırakılsın ve evine dönsün" dedi.

"100 bin doları bir araya getiremeyiz"

Yenge Şerife Acet, Sami Acet'in kazadan sonra yaralanan kişiyi hastaneye götürdüğünü ve kazayı bilerek yapmadığını anlatarak, "En küçük oğlu da engelli. Sami'nin serbest bırakmalarını istiyoruz. 100 bin doları hayatta bir araya getiremeyiz. Canımızı da versek toplayamayız" diye konuştu.

"Devlet yetkilileri devreye girsin"

Sosyal medyada Habur Kaptanları adı altında bir araya gelen şoförlerden Agit Karatay, kampanya başlattıklarını ve kampanyalarına Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de destek geldiğini belirterek şu ana kadar 25 bin TL topladıklarını ve ailesine teslim ettiklerini söyledi. Karatay, topladıkları paranın yetersiz olduğunu ve devlet yetkililerinin araya girmesini istediklerini dile getirdi.

Seyfettin Sadak adlı şoför ise, istenilen paranın 400 bin TL'ye tekabül ettiğini anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan ve Iraklı yetkililerden Sami'nin bırakılması için destek bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

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