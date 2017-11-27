  • BIST 104.539
  • Altın 163,696
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 15 °C

İL BAŞKANLARI İÇİN KARAR HAFTASI

»
İL BAŞKANLARI İÇİN KARAR HAFTASI
AK Parti'de İl Başkanları için karar haftası. Son MKYK'da değişimi düşünülen iller için milletvekillerinin görüşleri alındı. Önümüzdeki hafta sonuna kadar 'değişim' tamamlanacak

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu ve davadan sapanlar' için başlattığı değişim ve dönüşüm süreci devam ediyor. Şu ana kadar 26 il başkanının istifa ettiği AK Parti'de, istifası alınacak Büyükşehirlerin belirlenmesi için de 'son rapor hazırlanıyor.'

AK Parti Genel Merkezi'nde, il ve ilçe teşkilatlarındaki değişime yönelik çalışmalar devam ederken, geçtiğimiz hafta MKYK toplandı ve değişimi yapılacak il başkanlarının durumunu değerlendirdi. Şubat 2018'e tamamlanması beklenen Büyükşehir'deki ilçe kongreleri öncesi, 'daha önce alınan karar nedeniyle' değişimi yapılacak il başkanlarının belirlenmesi için MYK, 'O Büyükşehir Milletvekillerinin' tek tek görüşünü aldı. 

SAMSUN VEKİLLERİYLE MÜLAKAT
Aralarında Samsun'un da olduğu Büyükşehirlerin milletvekilleri 'il başkanıyla ilgili görüşlerini ayrı ayrı katıldıkları toplantıda MYK'ya verirken, AK Parti'deki değişim süreci kapsamında, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, il ve bölge koordinatörlerinin raporları doğrultusunda, vekillere sorular yöneltti. Bu kapsamda, bölge ve il koordinatörleri ile toplantılar yapan Ataş'ın, AK Parti'li vekillerin yanı sıra bazı STK'ların da görüşünü alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor hazırladığı öğrenildi.

DEĞİŞİM SONRASI KONGRE BAŞLIYOR
Ataş'ın yardımcıları ve il koordinatörleri il ve ilçelerdeki 'temayül yoklamalarını' da rapora eklerken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, bu hafta sonuna kadar istifaları isteyip, atamaları da yapması bekleniyor. Erdoğan'ın talimatıyla ara verilen büyükşehirlerdeki ilçe kongrelerinin de, değişimi yapılan il başkanlarının atanmasının ardından Aralık ayında başlaması bekleniyor. N. Alper CABBAR

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyuncak Müzesi açılışa hazırlanıyor26 Kasım 2017 Pazar 16:42
  • İlkadımlı gençlere doğada eğitim26 Kasım 2017 Pazar 16:36
  • Kadınlardan 'şiddet' eylemi26 Kasım 2017 Pazar 14:55
  • Halkın sesine kulak verdi teşekkür ettik25 Kasım 2017 Cumartesi 17:43
  • Artık haykırıyoruz şiddeti durdurun25 Kasım 2017 Cumartesi 17:35
  • Canik'in dev eğitim ordusu25 Kasım 2017 Cumartesi 17:18
  • Samsun'da hala başlık parası alınıyor25 Kasım 2017 Cumartesi 16:14
  • Samsun Çorum'a örnek oldu25 Kasım 2017 Cumartesi 14:57
  • Düğünlere yeni bir soluk gelecek25 Kasım 2017 Cumartesi 13:15
  • Atakum'da konserli hamsi şöleni25 Kasım 2017 Cumartesi 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti