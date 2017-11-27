İL BAŞKANLARI İÇİN KARAR HAFTASI

AK Parti'de İl Başkanları için karar haftası. Son MKYK'da değişimi düşünülen iller için milletvekillerinin görüşleri alındı. Önümüzdeki hafta sonuna kadar 'değişim' tamamlanacak

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu ve davadan sapanlar' için başlattığı değişim ve dönüşüm süreci devam ediyor. Şu ana kadar 26 il başkanının istifa ettiği AK Parti'de, istifası alınacak Büyükşehirlerin belirlenmesi için de 'son rapor hazırlanıyor.'

AK Parti Genel Merkezi'nde, il ve ilçe teşkilatlarındaki değişime yönelik çalışmalar devam ederken, geçtiğimiz hafta MKYK toplandı ve değişimi yapılacak il başkanlarının durumunu değerlendirdi. Şubat 2018'e tamamlanması beklenen Büyükşehir'deki ilçe kongreleri öncesi, 'daha önce alınan karar nedeniyle' değişimi yapılacak il başkanlarının belirlenmesi için MYK, 'O Büyükşehir Milletvekillerinin' tek tek görüşünü aldı.

SAMSUN VEKİLLERİYLE MÜLAKAT

Aralarında Samsun'un da olduğu Büyükşehirlerin milletvekilleri 'il başkanıyla ilgili görüşlerini ayrı ayrı katıldıkları toplantıda MYK'ya verirken, AK Parti'deki değişim süreci kapsamında, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, il ve bölge koordinatörlerinin raporları doğrultusunda, vekillere sorular yöneltti. Bu kapsamda, bölge ve il koordinatörleri ile toplantılar yapan Ataş'ın, AK Parti'li vekillerin yanı sıra bazı STK'ların da görüşünü alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor hazırladığı öğrenildi.

DEĞİŞİM SONRASI KONGRE BAŞLIYOR

Ataş'ın yardımcıları ve il koordinatörleri il ve ilçelerdeki 'temayül yoklamalarını' da rapora eklerken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, bu hafta sonuna kadar istifaları isteyip, atamaları da yapması bekleniyor. Erdoğan'ın talimatıyla ara verilen büyükşehirlerdeki ilçe kongrelerinin de, değişimi yapılan il başkanlarının atanmasının ardından Aralık ayında başlaması bekleniyor. N. Alper CABBAR