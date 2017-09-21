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İl De Son Bir Ayda 641 Kaza Meydana Geldi

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İl De Son Bir Ayda 641 Kaza Meydana Geldi
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünün verilerine göre son 1 ayda ilde 641 trafik kazası meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünün verilerine göre son 1 ayda ilde 641 trafik kazası meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünün 1 - 31 Ağustos tarihlerini kapsayan verilere göre Kayseri'de 1'i ölümlü, 271'i yaralanmalı ve 369'u maddi hasarlı olmak üzere toplam 641 adet trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 406 kişi de yaralandı.

Aynı dönemde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 32 bin 287 araç kontrol edildi. Eksikliği görülen 7 bin 452 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 78 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 470 araç da çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kontrol edilen 43 bin 728 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 8 bin 343 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 18 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 591 araç da çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 3'ü ölümlü, 72'si yaralanmalı ve 40'ı maddi hasarlı olmak üzere 115 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 vatandaş hayatını kaybetti, 214 vatandaş yaralandı.

İlçe Merkezlerinde 4 bin 320 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 681 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi, Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 14 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 70 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 38'si yaralanmalı, 16'sı maddi hasarlı olmak üzere 54 kaza meydana geldi. Kazalarda 65 kişi yaralandı.

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