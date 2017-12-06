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İl Emniyet Müdürü Kaya’dan, Başkan Dişli’ye Ziyaret

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İl Emniyet Müdürü Kaya’dan, Başkan Dişli’ye Ziyaret
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye iade-i ziyarette bulundu.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye iade-i ziyarette bulundu.

Gerçekleştirdiği ziyarette Sakarya'yı zamanla daha iyi tanıdığını ifade eden Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Sakarya oldukça güzel bir şehir ve bizler de zaman geçtikçe Sakarya'yı daha iyi tanıyoruz. Amacımız; görev süremiz boyunca tüm idari kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek, bu şehre güzel hizmetler vermektir" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli ise, "Halkımızın huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen emniyet teşkilatımız her zaman bizlerin gurur kaynağı olmuştur. Adapazarı Belediyesi olarak bizler de imkanlarımız ölçüsünde her zaman emniyet güçlerimizin yanında olacağız. Böylesine zorlu bir mesleği hakkıyla icra eden başta Emniyet Müdürümüz Fatih Kaya beyefendi olmak üzere tüm emniyet teşkilatımızı gönülden kutluyor ve Allah'tan muvaffakiyet diliyorum" diye konuştu.

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