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İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’dan Müsiad’a Ziyaret

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İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal’dan Müsiad’a Ziyaret
Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)'ı ziyaret etti.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Emniyet Müdürü Ömer Urhal, güvenlik ve ticaret dengesinin önemli olduğunu Malatya'mızın bir huzur kendi olma noktasında gayret içerisinde olduklarını belirterek, "Bu konuda istihdam sağlayan ticaret ve iş adamlarımızın bu anlamda karşılıklı işbirliği içerisinde aynı duygu ve düşüncelere sahip olmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de bizler hep sizlerin yanındayız, Malatya'mızın kamu düzenini sağlaması asayişin temini edilmesi, suç ve suçlu ile müdahale noktasında bizler gayret gösteriyoruz. Sizlerinde bizlerin yanında olduğunuzu biliyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Kalan ise" Emniyet müdürümüz 15 Temmuz öncesi ve sonrası Malatya'daki olaylarda almış olduğu güvenlik tedbirlerini takdirle karşılıyoruz. Malatya'nın bir huzur ve emniyet şehri olması için müdürümüzün gayretlerini görüyoruz, bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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