İl Genel Meclis Toplantıları Sona Erdi

Kırşehir'de İl Genel Meclisi toplantıları, 2017 yılı son toplantısı ile sona erdi.

Kırşehir'de İl Genel Meclisi toplantıları, 2017 yılı son toplantısı ile sona erdi.

Mustafa Taş İl Genel Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantı ile yılın son toplantısı gerçekleşti. İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu başkanlığında yapılan toplantıya bir önceki karar özetinin meclis bilgisine sunulması ile başladı. Toplantıda, Çiçekdağı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde İl Özel İdaresi adına kayıtlı 1488 ada 1 nolu parselde kayıtlı 2.552.00 metrekare yüzölçümlü taşınmazın Çiçekdağı ilçe Müftülüğü tarafından ibadethane alanı olarak kullanılmak amacıyla tahsis edilmesi konuları görüşüldü.

İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, 2017 yılı süresi boyunca devam eden İl Genel Meclis toplantılarında alınan kararların Kırşehir'e ve özel idareye hayırlı olmasını diledi.