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İl Genelinde 11 Diyaliz Merkezi Denetlendi

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İl Genelinde 11 Diyaliz Merkezi Denetlendi
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yılda iki kez denetlenen ve 2017 yılının ilk denetiminde...

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yılda iki kez denetlenen ve 2017 yılının ilk denetiminde il genelinde Devlet Hastaneleri, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Özel Diyaliz Merkezi olmak üzere on bir diyaliz merkezinin Enfeksiyon ve Tıbbi denetimleri yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlere İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Emin Palancı, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Aydın Şanlıoğlu, Atatürk Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr Fatih Yılmaz, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Özdemir Kepek, Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mihriban Şengöz, Alaplı Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaşar Baykal, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Kuru İnci katıldı.

Yapılan denetimlerde Diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastaların tedavi ve takiplerinin kontrolü, tedavi gören hastaların enfeksiyon risklerinin kontrol altında tutulması gereken tedbirler alınıp alınmadığı, tıbbi cihaz ve aletlerin son durumları ve kalibrasyonlarının incelenmesi, özel diyaliz merkezlerinin çalışanlarının personel kayıtlarının incelenmesi, müstakil binada hizmet veren özel diyaliz merkezlerinin bina durumlarında değişiklik olup olmadığı uzman hekimlerin yanı sıra denetimlerde görevli diyaliz teknikerleri tarafından geniş kapsamlı olarak denetlendi.

Diyaliz denetimleri ilgili olarak bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Bilal Cin açıklamasında şöyle dedi:

"Sağlık Müdürlüğümüz Koordinasyonunda il genelinde Kamu, Üniversite ve Özel olmak üzere on bir diyaliz merkezleri her yıl denetlenmektedir. Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve hijyen ortamda sağlık hizmeti alabilmesi için olağan ve olağan dışı denetimlere önem vermekteyiz. Bundan sonra bu tür denetimlerimiz daha sıklıklı yapılacaktır."

İl Genelinde 11 Diyaliz Merkezi Denetlendi

İl Genelinde 11 Diyaliz Merkezi Denetlendi

İl Genelinde 11 Diyaliz Merkezi Denetlendi

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