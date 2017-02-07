İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün 2017 Kursları Başladı

Bartın'da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün çiftçilere yönelik 2017 yılı içinde gerçekleştirilecek olan kurslarına Mantar Yetiştiriciliği...

Bartın'da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün çiftçilere yönelik 2017 yılı içinde gerçekleştirilecek olan kurslarına Mantar Yetiştiriciliği Kursu ile başlandı.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan kursun başlangıç törenine İl Müdürü Abdulsetter Bayram, İl Müdür Yardımcıları Enver Daş ve Sadık Kelez, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Emine Sancar, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Merve Gönül Şen Kul, Kurs Eğitmenleri Recep Işıkoğlu ve Mutlu Keleş ve kursiyerler katıldı.

Kurslarla ilgili bilgi veren İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulsetter Bayram, "Bakanlığımız, İş-Kur, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Halk Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile gerçekleştirilecek olan "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi" kapsamında ilimizde 2017 yılı içinde 190 kursiyerlerin katılımı ile Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Arı Yetiştiriciliği konulu 8 kurs açılacak. Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan kurslarımız Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesinin bir alt bileşeni olarak gerçekleştirilmektedir " dedi.

Kurs 24 gün sürecek

Kursiyerlere de seslenen Bayram ; "Kursa katılımınızda dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Mantar Yetiştiriciliği Kursunda 24 gün boyunca mantar yetiştiriciliği hakkında bilgiler alacaksınız. Kursta teorik bilgilerle birlikte pratik ve uygulamalı eğitimde verilecektir. Ayrıca ilimiz de mantar üretimi yapan işlemelere teknik gezi düzenlenecektir. Bu kursun sonunda inancımız sizlerin de birer mantar yetiştiricisi olarak bu işe başlamanız olacaktır. Ayrıca ilimiz bu yıl IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) kapsamında Batı Karadeniz Kırsal Kalkınma Projesi içine alınmıştır. Bu kurs sonrasında proje kapsamında bir araya gelerek çalışmalar yapabilirsiniz. IFAD kapsamında olmak ilimizin kırsal kalkınmasına yönelik projelerin uygulanması için büyük bir fırsat. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.