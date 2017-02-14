İl Hakemi Sevindik Çetinkaya Sezonu Kapattı

Bilecik İl Hakemlerinden Sevindik Çetinkaya geçirdiği operasyon sonrası sahalardan bir süreliğine uzak kalırken, geçmiş olsun dilekleri sürüyor.

Bilecik İl Hakemlerinden Sevindik Çetinkaya geçirdiği operasyon sonrası sahalardan bir süreliğine uzak kalırken, geçmiş olsun dilekleri sürüyor.

Eskişehir Anadolu Hastanesinde bel fıtığı ameliyatı olan Bilecik İl Hakemlerinden Sevindik Çetinkaya'yı ilk olarak hakem arkadaşları ziyaret etti. Ardından çalıştığı Bilecik İl Özel İdaresi personelleri ziyaret ederken, Çetinkaya'nın yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken 2016-2017 sezonun kapattığı kaydedildi.