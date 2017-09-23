İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Su Başkanlığında Yapıldı

İl İdare Şube Başkanları ve Kaymakamlar Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES)...

İl İdare Şube Başkanları ve Kaymakamlar Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) 2017 yılı ek proje teklif çağrısı ana gündem maddesiyle gerçekleştirildi.

Vali yardımcıları, kaymakamlar, bölge müdürleri, il müdürleri ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Su, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun arttırılması yanında toplantının asıl amacının, Kalkınma Bakanlığı tarafından açılan ve 6 Ekim günü mesai bitimine kadar başvuru süresi bulunan ek proje teklifi konusunda kurumları bilgilendirmek ve daha fazla projenin hazırlanarak hayata geçirilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Sözlerine, proje hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunarak devam eden Su, hazırlanacak projelerde özgün olunması gerektiğini vurguladı.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin Kalkınma Bakanlığı SODES projelerindeki öncelikler, başvuru şartları ve şekli hakkında bilgi vermesi ve mali işler sunumunun ardından toplantı sona erdi.