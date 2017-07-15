  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

İl Protokolü Şehit Aileleri Ve Gazilerle Bir Araya Geldi

» »
İl Protokolü Şehit Aileleri Ve Gazilerle Bir Araya Geldi
Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için yemek...

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Vali Süleyman Kamçı, 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve talimatlarıyla Türk Milleti tarafından engellendiğini söyleyerek, "Ne yazık ki tarihimizde darbelerle seçilmiş siyasi yönetimin değiştirildiğine millet iradesine ve demokrasimize müdahale edildiğini zaman zaman gördük. Hain FETÖ militanları ile gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz darbe girişimi ise diğer darbelerden farklı olarak istiklalimizin, istikbalimizin son bulmasına yönelik büyük bir hain girişimdir. Neyseki milletimizin birlik ve beraberliği ve Allah'ın yardımı ile bu girişim büyük bir hüsrana uğratılmıştır" ifadelerini kullandı.

Programa Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Protokol üyeleri, ailelerin masalarına giderek onlarla sohbet etti.

İl Protokolü Şehit Aileleri Ve Gazilerle Bir Araya Geldi

İl Protokolü Şehit Aileleri Ve Gazilerle Bir Araya Geldi

İl Protokolü Şehit Aileleri Ve Gazilerle Bir Araya Geldi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım Bakanı Çelik’in Danışmanı Üreticiler İle Görüştü15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:13
  • Gazişehir Fk’dan 15 Temmuz Mesajı15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:13
  • Bahçesaray İlçesinde ‘15 Temmuz’ Yürüyüşü15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:13
  • Avrupa Politeknik Üniversitesi Heyeti Kırklareli’nde15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:13
  • Bornova’da Su Kesintisi15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:08
  • Sağlık İl Müdürlüğünden 4 Kişi İhraç Edildi15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
  • 4. Uluslararası Göreme Halk Oyunları Festivali Sona Erdi15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
  • Bahçesaray’da 249 Şehit Anısına 249 Fidan Dikildi15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
  • İl Protokolü Şehit Aileleri Ve Gazilerle Bir Araya Geldi15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
  • Başkan Karaaslan, Kur’an Kursu Öğrencilerine 15 Temmuz’u Anlattı15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti