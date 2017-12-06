- İl Sağlık Müdürlüğü Personelinden ‘Kadına Şiddet’ Kısa Filmi Beğeni Kazandı

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından çekilen "Kadına Şiddet" konulu kısa film kısa sürede beğeni kazandı.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından çekilen "Kadına Şiddet" konulu kısa film kısa sürede beğeni kazandı.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü personeli "Kadına Şiddete" dikkat çekmek amacıyla Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'nün onayıyla Sakarya Valiliği kampüsü içinde kısa film hazırladı. Yaklaşık 32 personelin oynadığı kısa film'de, oyuncular gözlerine şiddeti görmezlikten gelindiğini gösteren siyah bant çekti. Çekilen kısa filmde ayrıca şiddet sonrası bütün kişilerin şiddeti gerçekleştiren kişinin etrafında birleşmesi de gözüküyor. Büyük emeklerle hazırlanan kısa film sosyal medya hesaplarında beğeni kazandı.

"Aile huzurluysa toplum huzurlu"

Çekilen kısa film sonrasında Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü yaptığı açıklamada, "Kadına Şiddeti Önleme haftası nedeniyle Sağlık Bakanlığımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de faaliyeti vardı. Bu faaliyetler içerisinde kısa film yapılması da önerilmişti. Bizim Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü olarak özellikle bulaşıcı olmayan hastalıklar şubesindeki arkadaşlar bu konuda bir film yapmak istediklerini söylediler. Bende buna çok memnun oldum. Ve gerçekten film bittikten sonra izlediğim zaman çok duygulandım. Çok güzel ve mesajın alınabilindiği bu konuda neyin yapılması gerektiğini gereken güzel bir film olduğu için kendilerine çok teşekkür ettim. Çok önemli bu. Ülkemizde biz özellikle aileye önem veren bir toplumuz. Aile huzurluysa toplum huzurlu. Ve aile içinde de en önemli etken annedir" dedi.

"Bayan ne kadar huzurluysa, toplumun geleceği de o kadar kurtulmuştur"

Bayanların huzurlu olmasının ve çocuğuyla ilgilenmesinin, toplumun geleceğini kurtarabileceğini ifade eden Öğütlü, "Biz buna çok inanıyoruz ve gerçekten de aile ilgili olan tüm çalışmalarda Sağlık Bakanlığımızın faaliyetlerinde hep en önde olmak istiyoruz. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün çok güzel çalışmaları var. Bizde buna belki çok az da olsa katkı sağlarız diye böyle bir film yapmak istedik ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu film çalışmasında tüm şubemiz vardı hatta yetmedi, diğer şubelerimizdeki arkadaşlarda aynı şekilde görev almak istediler. Aslında iki tane star var burada, bir tanesi bayan ve orada şiddet uygulayan erkek. Tam tersine şubemizin belki de bayanlara en iyi davranan insan orada aktif olarak gözüküyor ama tamamen filmdi. Filmde çok güzel karakter olarak bunu gerçekleştirdiler. Tabi diğer 20 kişide etrafında figüran olarak davrandılar. Bu çok başarılı olunca ben arkadaşlardan sağlıkta da aynı problemlerin olduğunu söyleyerek bununla ilgili de film yapalım dedim. Bu filmde çok güzel mesaj verir diye, şimdi onun hazırlıklarını yapıyoruz" diye konuştu.