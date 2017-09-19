İlaçlı Gasba 5,5 Yıl Hapis

Samsun'da evine gittiği akrabasına uyuşturucu hap içirip 4 bin lira parasını gasp ettiği iddiasıyla yargılanan genç, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da evine gittiği akrabasına uyuşturucu hap içirip 4 bin lira parasını gasp ettiği iddiasıyla yargılanan genç, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde Ocak ayında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki R.Ç., evine gelen akrabası F.İ.'nin (24) kendisine uyuşturucu hap içirip 4 bin lira parasını gasp ettiğini iddia etti. Polis tarafından yakalanan F.İ. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında F.İ., 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.