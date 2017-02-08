“İlahi Emir Geldi” Deyip Ağabeyini Bıçaklayan Sanığın Tahliye Talebi Reddedildi

Zonguldak'ta "İlahi emir geldi" deyip ağabeyini bıçaklayan tutuklu sanığın tahliye talebi reddedildi.

Zonguldak'ta "İlahi emir geldi" deyip ağabeyini bıçaklayan tutuklu sanığın tahliye talebi reddedildi.

Geçen yıl temmuz ayında "İlahi emir geldi" deyip 28 yaşındaki ağabeyi Tayfun Sofu'yu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan Akın Sofu, hakim karşısına çıktı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Akın Sofu'nun yanı sıra ağabeyi Tayfun Sofu ve ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığa yüklenen suçun vasfı, kuvvetli suç şüphesi bulunması, serbest kalması halinde mağdur üzerinde baskı kurması ihtimali, benzer bir eylemde bulunması şüphesi dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme ise İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılması ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanığın tahliye talebini reddetti. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.