İlahiyat Fakültesi Tarafından Mevlit Kandili Programı Düzenlendi

BEÜ İlahiyat Fakültesi, Mevlit Kandili sebebiyle Sezai Karakoç Kültür Merkezinde "Siyer-i Nebi ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti" adlı programı düzenledi.

BEÜ İlahiyat Fakültesi, Mevlit Kandili sebebiyle Sezai Karakoç Kültür Merkezinde "Siyer-i Nebi ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti" adlı programı düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, Rektör Yardımcıları, Senato Üyeleri, akademik ve idari personel ve öğrencilerin katıldığı program büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle izlendi.

Program, ilahiyat Fakültesi Kıraat ABD öğretim görevlisi Kadir Emrah Divanoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra program, Din Eğitimi ABD. öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Salih Aybey'in verdiği "Şefkat Peygamberinin Örnek Hayatı" başlıklı konferans ile devam etti. Konferans sonrasında Dini Musiki ABD Araştırma Görevlisi Metin Gündoğlu ve musiki ekibi, izleyicilere muhteşem bir ney dinletisi sundu.

Programın sonunda Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız ve Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, konuşmacılara ve emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim etti.