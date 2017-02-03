İlahiyat öğrencileri Umre'ye gönderiliyor

Samsun Müftüsü Veysel Çakı, İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyanlar başta olmak üzere üniversite öğrencilerine Umre Turu düzenleneceğini belirterek, "İmkanı olmayan öğrenciler için imkan sağlanacaktır" dedi

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği bir organizasyonla ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde okuyanlar başta olmak üzere üniversite öğrencilerinin bilgi, görgü, tecrübe, dini duygu ve motivasyonlarının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla özel umre turu düzenleneceğini açıkladı.

Umreye gitmek isteyip de imkânı olmayanlar için belediyeler, STK'lar, hayırseverlerin seferber olacağını söyleyen İl Müftüsü Çakı, "4 bin öğrenci, öğretim üyelerinin rehberliğinde umre yapacak. Turlar 6-7 gün sürecek, Mekke'de kalış süresi 4-5, Medine'de 2 gün olacak. Konaklama 3 kişilik odalarda olacak. Mekke’de otellerden Kabe’ye ulaşım servislerle sağlanacak. Ücretler kişi başı 2.250TL olarak belirlendi. Turlara katılmak isteyenlerin 25 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Umreye gitmek isteyenler ilan edilen umre turuna ait banka kodu ile Hac ve Umre Müdürlüğünce anlaşmalı bankalara açtırılan umre kurumsal tahsilat hesabına ücretini peşin veya taksitli olarak yatırabilecek. İlk kafilesi 22 Şubat'ta yola çıkacak, son kafile ise 24 Mayıs'ta. Dönüşler ise 31 Mayıs'ta son bulacak.“İlk kafile için son müracaat tarihi 10 Şubat. İlk kafile 22 Şubat’ta Sabiha Gökçen Havalimanından hareket edecek. Turlarımız haftada 4 gün 80’er kişi olarak planlandı. Her grubun başında en az 1 sorumlu öğretim görevlisi bulunacak” diye konuştu.