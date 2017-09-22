  • BIST 104.405
  • Altın 145,676
  • Dolar 3,4918
  • Euro 4,1816
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 21 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 27 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 27 °C

İlanla Burs Verecek Öğrenci Arıyorlar

» »
İlanla Burs Verecek Öğrenci Arıyorlar
Antalya'nın Akseki Kuyucaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ilanla burs verecek öğrenci arıyor.

Antalya'nın Akseki Kuyucaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ilanla burs verecek öğrenci arıyor.

Akseki Kuyucaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye genelinde ve 350 ailenin yaşadığı Manavgat'taki Kuyucaklı Üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Dernek, ilan vermek suretiyle Üniversite okuyan Kuyucaklı öğrencilere ulaşmaya çalışıyor.

Üniversite okuyan tüm Kuyucaklı öğrencilere burs imkanı sağlayacaklarını belirten Dernek Başkanı Osman İmri, "Derneğimiz; mesafelerin asla yardımlaşmaya ve dayanışmaya engel olmağı düşüncesiyle Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı, Kuyucaklı öğrencilere bir nebzede olsa destek olmayı hedeflemektedir. Bütün köylerin ayrı bir havası vardır. Biz öğrencilere hem köy sevgisi aşılamak hem de köyleri ile olan sosyal bağlarının kesilmesini engellemek istiyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Katar Çevre Bakanı Al-ramaihi, Ceylanpınar’da22 Eylül 2017 Cuma 13:33
  • İlanla Burs Verecek Öğrenci Arıyorlar22 Eylül 2017 Cuma 13:28
  • Ordu’ya 4 Baraj22 Eylül 2017 Cuma 13:28
  • Hakkari’de Ruhsatsız Barakalar Kaldırılıyor22 Eylül 2017 Cuma 13:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd’li Yatırımcılarla Buluştu22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Gaziler, Geleneksel Bowling Turnuvası’nda Buluştu22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Zabıtadan Kapalıçarşı Esnafına Karanfil22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Müsiad’tan Malatya Emniyete ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti22 Eylül 2017 Cuma 13:23
  • Her 5 Ani Ölümün Biri Kalp Krizinden22 Eylül 2017 Cuma 13:13
  • Başkale’de "Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık" Toplantısı.22 Eylül 2017 Cuma 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti