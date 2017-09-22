İlanla Burs Verecek Öğrenci Arıyorlar

Antalya'nın Akseki Kuyucaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ilanla burs verecek öğrenci arıyor.

Antalya'nın Akseki Kuyucaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ilanla burs verecek öğrenci arıyor.

Akseki Kuyucaklar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye genelinde ve 350 ailenin yaşadığı Manavgat'taki Kuyucaklı Üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Dernek, ilan vermek suretiyle Üniversite okuyan Kuyucaklı öğrencilere ulaşmaya çalışıyor.

Üniversite okuyan tüm Kuyucaklı öğrencilere burs imkanı sağlayacaklarını belirten Dernek Başkanı Osman İmri, "Derneğimiz; mesafelerin asla yardımlaşmaya ve dayanışmaya engel olmağı düşüncesiyle Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı, Kuyucaklı öğrencilere bir nebzede olsa destek olmayı hedeflemektedir. Bütün köylerin ayrı bir havası vardır. Biz öğrencilere hem köy sevgisi aşılamak hem de köyleri ile olan sosyal bağlarının kesilmesini engellemek istiyoruz" dedi.