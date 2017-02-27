İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır’a Şefkatli Ziyaret

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kısa bir süre görevine başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'a yönelik süren nezaket ziyaretlerine Ayvalık...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kısa bir süre görevine başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'a yönelik süren nezaket ziyaretlerine Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı oldu.

Ayvalık'ta kimsesizlerin kimsesi olarak, ilçedeki ihtiyaç sahibi herkesin yardımına koşmasıyla gönüllerde taht kuran Ayvalık'ın Fatma Annesi" n, Müdür Bahadır'a yönelik gerçekleştirdiği ziyarette; Uluslar arası Kadın Sanatçıları Derneği Ayvalık Şube Başkanı Gamze Oruç Altınok ile ressam eşi Ata Mahmut Altınok da yalnız bırakmadı.

Ziyarette konuşan Fatma Cavlı, derneğin ilçe genelinde yapmış olduğu sosyal çalışmalar hakkında Güner Bahadır'a bilgiler vererek, ilçedeki tüm okullarda ihtiyaç sahibi olan her öğrenciye ve ailesine yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da, Ayvalık'ta ki görevine başlamadan önce Fatma Cavlı ve başkanı olduğu derneğin ihtiyaç sahibi insanların imdadına Hızır gibi yetiştiğini yakından takip ettiğini belirtti.

Kendisinin de eğitim yıllarında; Ankara'daki bir varoş mahallede gecekondu da yaşayan bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Müdür Bahadır, "Yoksulluğun ne demek olduğunu iyi bilirim. Bizde komşularımızın yardımlarıyla, onların kullanmadığı eski kıyafetlerini giyerek yetiştik ve bu günlere geldik. Bu yüzden de Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının yaptığı bu yöndeki çalışmalar, ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler için çok önemlidir" dedi.

Ayvalık'ta eğitim kalitesini yükseltebilmek için öğrencinin vizyonunu geliştirecek çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade eden Güner Bahadır, "Aslında bugüne kadar öğrenci biz öğretmenleri bir yerlere sürüklemiş durumda. Öğrenci bireysel becerisiyle katıldığı projelerde elde ettiği başarılarla ilçemize döndüğünde, o öğrencinin başarısı öğretmen, ilçe milli eğitim müdürü ve kaymakama yönelik ziyaretlerde kamuoyuna yansıyor. Oysa biz eğitimcilerin o öğrencinin içindeki cevheri bularak, o çocuğu kanalize ederek bu tür başarılara imza atmamız gerekiyor" diye konuştu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, bir öğrencinin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yıllarında ki idol olarak benimsediği öğretmenleri ömrünün sonuna kadar unutamayacağını kaydederek, Ayvalık'ta her öğretmenin, öğrenciler üzerinde idol olabilecekleri performansı ortaya çıkarmasını arzu ettiğini de sözlerine ekledi.

Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı'nın İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'a yönelik gerçekleştirdiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.