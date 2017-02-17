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İlçe Milli Eğitim Şube Müdürüne ‘Referandum’ Paylaşımı Nedeniyle Soruşturma

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İlçe Milli Eğitim Şube Müdürüne ‘Referandum’ Paylaşımı Nedeniyle Soruşturma
Denizli'nin merkez Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Çamlıbel'e sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "referandum" açıklaması nedeniyle...

Denizli'nin merkez Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Çamlıbel'e sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "referandum" açıklaması nedeniyle soruşturma açıldı.

Denizli Merkez Pamukkale İlçesi Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Çamlıbel'e, sosyal medya hesabı üzerinden yeni anayasa değişikliğinin oylanacağı "referandum" ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, paylaşım nedeniyle Çamlıbel, hakkında idari soruşturma başlattığı belirtildi. Olayla ilgili Çamlıbel hakkında müfettiş soruşturmasından sonra hazırlanacak raporun Milli Eğitim Bakanlığına gönderileceği bildirildi.

Çamlıbel, paylaşımında şunlara yer vermişti:

"İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız. Ya sandıkları patlatıp, Osmanlı'nın torunları olarak masaya yumruğumuzu vurup sahaya ineceğiz ya da bir 90 yıl daha sürünmeye devam edeceğiz. Ne diyordu İmam-ı Şafi Hazretleri, "Fitne zamanı, düşman oklarını takip edin, o sizi Hakka götürür."

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