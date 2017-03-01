İlçe Protokolü Tekstilcilerle Bir Araya Geldi

Adıyaman'ın Sincik ilçe Kaymakamı Zafer Sağ, ilçede faaliyet gösteren tekstil işletmecileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Adıyaman'ın Sincik ilçe Kaymakamı Zafer Sağ, ilçede faaliyet gösteren tekstil işletmecileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Bir tekstilde gerçekleşen toplantıya Kaymakam Sağ, Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve diğer tekstil işletme sahipleri katıldı. Ülke, İl ve ilçe için ekonomik anlamda büyük öneme haiz tekstil sektörünü daha da geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kaymakam Sağ, "Tekstilin ülke ekonomisinin can damarlarından biridir bunun ilimiz ekonomisinde yeri ise yüzde 30'un üzerindedir keza ilçemizde bu oran daha yükseklerdedir. 500'ün üzerinde insanımız bu sektörde çalışıyor. Bizler devlet olarak hükumetimizin geliştirdiği ekonomik politikalar doğrultusunda elimizden geldiğince siz değerli yatırımcılarımıza destek vermeye çalışıyoruz. İsteğimiz sizlerin işletmelerinizi büyüterek ülke ekonomisine ve istihdama daha da fazla katkı sağlamanızdır. Bu doğrultuda birlik beraberlik ve yardımlaşma içerisinde olmamız bu amaca hizmet edecektir. Yalnız mevcut işletmelerin geliştirilmesi kafi gelmeyecektir. Yeni işletmelerin de faaliyet göstermesi için tüm müteşebbislerimizi ilçeye davet ediyoruz. Sizler de bu daveti meslektaşlarınıza yapmalısınız ki ilçemizin gelişimine istihdama daha fazla katkı sağlayabilelim. Ayrıca bu toplantıya ev sahipliği yapan İbrahim beye de misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.