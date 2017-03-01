  • BIST 88.838
  • Altın 145,304
  • Dolar 3,6303
  • Euro 3,8257
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

İlçe Protokolü Tekstilcilerle Bir Araya Geldi

» »
İlçe Protokolü Tekstilcilerle Bir Araya Geldi
Adıyaman'ın Sincik ilçe Kaymakamı Zafer Sağ, ilçede faaliyet gösteren tekstil işletmecileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Adıyaman'ın Sincik ilçe Kaymakamı Zafer Sağ, ilçede faaliyet gösteren tekstil işletmecileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Bir tekstilde gerçekleşen toplantıya Kaymakam Sağ, Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve diğer tekstil işletme sahipleri katıldı. Ülke, İl ve ilçe için ekonomik anlamda büyük öneme haiz tekstil sektörünü daha da geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen Kaymakam Sağ, "Tekstilin ülke ekonomisinin can damarlarından biridir bunun ilimiz ekonomisinde yeri ise yüzde 30'un üzerindedir keza ilçemizde bu oran daha yükseklerdedir. 500'ün üzerinde insanımız bu sektörde çalışıyor. Bizler devlet olarak hükumetimizin geliştirdiği ekonomik politikalar doğrultusunda elimizden geldiğince siz değerli yatırımcılarımıza destek vermeye çalışıyoruz. İsteğimiz sizlerin işletmelerinizi büyüterek ülke ekonomisine ve istihdama daha da fazla katkı sağlamanızdır. Bu doğrultuda birlik beraberlik ve yardımlaşma içerisinde olmamız bu amaca hizmet edecektir. Yalnız mevcut işletmelerin geliştirilmesi kafi gelmeyecektir. Yeni işletmelerin de faaliyet göstermesi için tüm müteşebbislerimizi ilçeye davet ediyoruz. Sizler de bu daveti meslektaşlarınıza yapmalısınız ki ilçemizin gelişimine istihdama daha fazla katkı sağlayabilelim. Ayrıca bu toplantıya ev sahipliği yapan İbrahim beye de misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Protokolü Tekstilcilerle Bir Araya Geldi

İlçe Protokolü Tekstilcilerle Bir Araya Geldi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil Savunma Günü Ve Deprem Haftası Etkinliği Düzenledi01 Mart 2017 Çarşamba 12:28
  • Bingöl Genç’te 325 Güvenlik Korucusu Alınacak01 Mart 2017 Çarşamba 12:28
  • “Yatırımlar Ve Hizmetler Vergi Tahsilatını Artırıyor"01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Afad Sivas İl Müdürlüğünden, Vali Gül’e Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Aykome Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • İlçe Protokolü Tekstilcilerle Bir Araya Geldi01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Dap Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Şırnaklı Çocuklar Tiyatroyla Buluştu01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Başarılı Mimarlar Kayseri’ye Geliyor01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Akmek Öğrencileri Sahnede01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti