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İlçe Sağlık Müdüründen Başkan Yılmazer’e Nezaket Ziyareti

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İlçe Sağlık Müdüründen Başkan Yılmazer’e Nezaket Ziyareti
Sapanca İlçe Sağlık Müdürlüğüne atanan Arzu Bostancı, Sapanca Belediye Başkanı Doç.

Sapanca İlçe Sağlık Müdürlüğüne atanan Arzu Bostancı, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer'i nezaket ziyaretinde bulundu.

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca İlçe Sağlık Müdürlüğüne atanan Arzu Bostancı'yı makamında ağırladı. Sağlık alanında önemli işlerin yapılabilmesi için yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu belirten Sapanca İlçe Sağlık Müdürü Arzu Bostancı, "Sağlık yatırımlarının gerçekleşmesinde ve tesislerin yapılmasında, kurumlar arası işbirliğinin özellikle yerel yönetimlerin desteği çok önemlidir "ifadelerini kullandı Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer " İlçemize yapılacak olan sağlıkla ilgili her türlü çalışmaya ve projeye belediye olarak destek vermeye hazırız. İlçemizdeki diğer kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi Halk Sağlığı Müdürlüğü ile de yurttaşlarımızın yararına olacak her türlü hizmete katkı vermek için hazırız" dedi.

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