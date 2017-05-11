İlçe Ve Köy Okullarında 3 Boyutlu Gözlükler Tanıtıldı

Kızılay Eskişehir Şubesi, "Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir" projesi kapsamında kan bağışı simülasyonunun 3 boyutlu gözlüklerle gösterimini ilçe...

Kızılay Eskişehir Şubesi, "Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir" projesi kapsamında kan bağışı simülasyonunun 3 boyutlu gözlüklerle gösterimini ilçe ve köylerde tanıttı.

Kızılay Eskişehir Şubesi "Hayat Kurtar Yaşamları Değiştir" projesini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada; Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Tepebaşı, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinin özellikle gençlere ulaşımın zor olduğu bölgelerinde, öğrencilere bu farklı deneyimi yaşatıp kan bağışı konusunda daha bilinçli ve duyarlı bir neslin yetişmesini öngörerek, keyifli zamanlar geçirildiği belirtildi.