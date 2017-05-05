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İLÇELER YILMAZ'A TEPKİ YAĞDIRDI

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İLÇELER YILMAZ'A TEPKİ YAĞDIRDI
İBB Başkanı Topbaş'ın sönük geçen Samsun ziyareti, yolları bozuk ilçelerin sosyal medyadan 'tepkisine' döndü. Başkan Yılmaz'a ağır eleştiriler geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Samsun'a yaptığı sönük geçen ziyareti, sosyal meydayı  da karıştırdı. Köy yolları yapılmayan vatandaşlar, yüzlerce tepki mesajı gönderirken, damadı FETÖ şüphelisi olan Topbaş'ın ziyareti manidar bulundu. Ziyarete katılmayan belediye başkanları "çağrıldık ama işimiz vardı" dedi.

Başkan Yılmaz'ın konuğu olarak gelen Topbaş'ın ziyareti, Samsun'da yankılarını sürdürüyor. Oldukça sönük geçen ve ilgi gösterilmeyen ziyarete, vatandaşların tepkisi farklı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı  Yusuf Ziya Yılmaz'a yaptığı ziyarette 'gezi programı Kuş Cenneti ve golf sahası ile' sınırlı kalınca, ilçelerdeki vatandaşlar sosyal medyayı 'mesaj yağmuruna' tuttu. 

BÜTÜN İLÇELERDE İSYAN VAR

Kadir Topbaş'ın ziyaretine bir anlam veremeyen vatandaşların daha çok isyanı köy yollarının yapılmamasına oldu. Vezirköprü, Çarşamba, Bafra, Terme, Salıpazarı, Ladik, Kavak, Havza, merkez ilçelerin köy yolları, Tekkeköy, 19 Mayıs, Alaçam'ın yanı sıra Yörükler'de evleri yıkılanlar da tepki mesajları gönderen vatandaşlar arasında yer aldı. Sanayi atıkları, termik santraller, kömür depolarının kent içinde kalmasını eleştiren vatandaşların tepki mesajları bununla  da kalmadı. 

SAMSUNSPOR'A SAHİP ÇIKMADIN

Samsunspor'a sahip çıkılmamasından yakınan taraftarlar da sosyal medyadan tepkiye katıldı. Kentin tek markası olan Samsunspor'un küme düşme mücadelesi verdiğinin altını çizen Samsunlular, "Samsun Kuş Cenneti ile golf sahasından mı ibaret. Bu kente sahip çıkmadınız. İşsizlik diz boyu" diye tepki gösterdi. Gülsan Sanayi esnafı  da Başkan Yılmaz'ı 'Millet yiyecek ekmek bulamıyor, işsizler ordusu çoğalıyor' diyerek eleştirdi.

BAŞKANLAR "İŞİMİZ VARDI' GELMEDİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın Samsun ziyareti 'yapılan açıklamaya göre' Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın daveti üzerine yapıldı. Ancak Başkan Yılmaz'ın davetine rağmen 3 belediye başkanından başkası Topbaş ziyaretine katılmadı. Bazı belediye başkanları 'Neden katılmadınız, davet mi edilmediniz' sorumuzu "İşimiz vardı gelemedik. Davet edildik" diyerek yanıtladı. 

Zekeriya FIRAT
 
Sosyal medya adeta patladı.. İşte o tepki mesajları

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topbas-(30).pngtopbas-(31).pngtopbas-(32).pngtopbas-(34).png

topbas-(35).pngBüyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ın davetlisi olarak Samsun’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, gitti ama sönük geçen ziyarete vatandaşlar da tepki gösterdi. Bozuk köy yolları adeta isyana dönüştü.

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topbas-(6)-copy.jpgtopbas-(28).pngtopbas-(33).pngGünün konusu Topbaş ziyareti

Kadir Topbaş Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret etti. Başkan Yılmaz ve ekibinin dışında bir çok belediye başkanı geziye katılmadı. Ancak tepki mesajları Samsun'da günün konusu oldu. 

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