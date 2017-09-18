İlçelerde ilk ders heyecanı

Samsun'da 2017-2018 eğitim öğretim yılı başladı. İlçelerde öğrenciler ve öğretmenler büyük bir heyecanla sınıfları doldurdu.

Samsun'da 2017-2018 eğitim öğretim yılı dün düzenlenen törenlerle başladı. 244 bin 548 öğrenci ve 18 bin öğretmen ders başı yaptı. Samsun'un ilçelerin de öğretmen ve öğrenciler büyük bir heyecanla sınıfları doldurdu.

Kavak ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yangöz tarafından Atatürk Park ve Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yangöz, yeni eğitim öğretim yılında Kavak'taki 22 okulda, 3 bin 200 öğrenci ve 245 öğretmen ile ders başı yapıldığını söyledi.

CANİK

EĞİTİME 40 MİLYON

LİRALIK KAYNAK

Canik Belediye Başkanı Osman Genç de, ilk gün ilçede yaşanan yeni eğitim ve öğretim yılı coşkusuna Canik İmam-Hatip Lisesi ile Uğur Koleji'nde ilk ders zilini çalarak öğrencilerin ve eğitimcilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Genç, " Eğitimin içinden gelen ve eğitime önem veren bir Belediye Başkanı olarak bugüne kadar eğitime 40 milyon liraya yakın fiziki ve teknolojik yatırım yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Yaptığımız eğitim yatırımlarıyla sadece Canik'i değil, Samsun'u da eğitimde daha ileriye taşıyoruz" diye konuştu.

ÇARŞAMBA

GENÇLERE YATIRIM YAPIYORUZ

Çarşamba’da 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı, Dikbıyık İlkokulunda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Törende bir konuşma yapan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, “Belediye olarak eğitim faaliyetlerine ve gençlere yatırım yaparak bunun farkındalığını oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrenciler için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ATAKUM

3 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK

2017-2018 Eğitim Öğrenim Yılı Açılış günü nedeniyle Atakum Adnan Kahveci İlkokulunda düzenlenen törene katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum’daki okullara bugüne kadar 3 Milyon lirayı aşkın yatırım yaptık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğitime destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

İLKADIM

YENİ OKUL MÜJDESİ

Kazım Orbay İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılı açılışında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Anadolu Mahallesi’nde belediyeye ait 10 dönümlük araziyi Milli Eğitim’e devrederek ilçeye yeni bir okul kazandırdıklarını söyledi. Başkan Tok, "Anadolu mahallesinde belediyemize ait 10 dönümlük sera arazisini Milli Eğitime devrettik. Burada yeni bir okulun yapılmasına zemin hazırladık. Hayırlı ve uğurlu olsun. “ dedi.

TEKKEKÖY

EĞİTİMİN DESTEKÇİSİYİZ

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 2017 – 2018 Yeni Eğitim Öğretim yılının ilk gününde ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve idarecilere başarı dileklerinde bulunup yeni okula başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Togar, " Eğitim için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda okulların tadilatı, bakımı, onarımı, boyası, peyzajı, bahçelerini yapımı ve yıkanması gibi işlemlerimizi tamamladık "diye konuştu.

VEZİRKÖPRÜ

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Arslan, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

19 MAYIS

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının açılması nedeniyle, ilçede bulunan Kuşkayası ilk-ortaokulunu ziyaret etti. Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olması dileğinde bulunan, Başkan Topaloğlu “2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılımız başladı. Bu senenin tüm öğrencilerimiz ve eğitim camiamız açısından verimli bir yıl olarak geçmesini temenni ediyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi. E.Caner CABBAR