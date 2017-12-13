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İlçelerdeki 'yenilenme' Ocak 2018'e bitecek

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İlçelerdeki 'yenilenme' Ocak 2018'e bitecek
AK Parti teşkilatlardaki yenilenmeyle ilgili mülakatların devam ettiğini belirten Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ataş, bugüne kadar 757 ilçede kongrelerini tamamladıklarını bildirdi

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti'deki kongre sürecine ilişkin bilgi verdi. Ataş, "19 Ağustos'tan bugüne kadar, 757 ilçemizin kongresini bitirmiş olduk. 215 ilçemizden 8 tanesinde atama yoluyla görevlendirmelerimizi yaptık. Kalan ilçelerimizi de Ocak 2018 sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bugüne kadar büyükşehir statüsünde olan 8 ilin ilçe kongrelerini tamamladıklarını anımsatan Ataş, büyükşehir olmayan illerden 48'inde de ilçe kongrelerini bitirdiklerini aktardı. AK Parti teşkilatlardaki yenilenmeyle ilgili mülakatların devam ettiğini belirten Ataş, "306 ilçeyle ilgili mülakatlar yapıldı. Bin 200 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Mülakatlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İL KONGRELERİ MART'TA
İstanbul, İzmir, Aydın ve Siirt'te hiç ilçe kongresi yapmadıklarını hatırlatan Genel Başkan Yardımcısı Ataş, şöyle devam etti: "23 il başkanı ataması gerçekleştirdik. 7 il başkanlığımızın ataması yapılmadı, çalışmalarımız devam ediyor. Genel Başkanımız ile uygun bir vakit bulabildiğimiz zaman, 7 il başkanımızın da atamasını inşallah gerçekleştireceğiz. Bu iller, Van, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Burdur, Bingöl ve Kastamonu illerinden oluşuyor. Bizzat Cumhurbaşkanımızın yapacağı mülakatla o illerimizin il başkanlarını da belirlemiş olacağız. İl kongrelerimizi de inşallah en geç Mart sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz." HHALK

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