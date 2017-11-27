  • BIST 104.889
  • Altın 163,256
  • Dolar 3,9210
  • Euro 4,6800
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 15 °C

İldem Bölgesine Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazaryeri Yapılacak

» »
İldem Bölgesine Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazaryeri Yapılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İLDEM, Kay-Kop Bölge halkının isteği üzerine bir pazaryeri yaptırılmasına karar verildiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İLDEM, Kay-Kop Bölge halkının isteği üzerine bir pazaryeri yaptırılmasına karar verildiğini söyledi.

Pazaryeri yapım işi için ihale yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Melikgazi İlçesinde artık halkın ihtiyaçlarında belirgin bir değişiklik olmaktadır. Bölge halkı artık spor merkezleri, sosyal ve kültür merkezleri talep etmektedir. Bu Melikgazi Belediyesince gerçekleştirilen yatırımların hangi düzeyde olduğu gösteren en önemli bir kaynak ve kanıttır. Şu anda haftanın 7 gününde 29 ayrı semtte semt pazarı kurulmaktadır. Ancak gelişen ve büyüyen Melikgazi'ye bunlar artık yetersiz kalmaktadır. Yeni gelişen ve kentsel dönüşüm olan semtlerde halkımız pazaryeri talep etmektedir. Kay-Kop Semtimizde her geçen gün büyüyen ve gelişen bir semtimizdir. Bu semtimizde çok maçlı haftanın 7 günü farkı hizmetler sunan pazaryeri inşa edilecektir. Bunun için yasal işlemler başlatılmış olup ihale aşamasına gelinmiştir. Bu yıl inşaatına başlanacak olup, 2018 yılının ilkbaharında hizmete sunulacaktır."

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İldem Bölgesine Çok Amaçlı Kapalı Semt Pazaryeri Yapılacak27 Kasım 2017 Pazartesi 12:18
  • Oymalı’ya Yeniden Jandarma Karakolu Yapılacak27 Kasım 2017 Pazartesi 12:18
  • İş’te Roman Çalıştayı Isparta’da Başladı27 Kasım 2017 Pazartesi 12:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kitle İmha Silahına Sahip Ülkelere Tepki27 Kasım 2017 Pazartesi 12:13
  • Artvin’de Kar Nedeniyle 21 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı Bulunuyor27 Kasım 2017 Pazartesi 12:08
  • Malatya’ya Da 47 Milyon Tl’lik Yatırım Hayata Geçiriliyor27 Kasım 2017 Pazartesi 12:03
  • Umut Tacirleri 200 Pakistanlıyı Yunanistan Diye Arnavutköy’e Getirdi27 Kasım 2017 Pazartesi 12:03
  • Mudanya’nın Meseleleri Tartışıldı27 Kasım 2017 Pazartesi 12:03
  • Tuzluca’da Fidan Dikimi27 Kasım 2017 Pazartesi 11:53
  • Denizli’de Pelitlibağ Mahallesi Meclisi Kuruldu27 Kasım 2017 Pazartesi 11:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti