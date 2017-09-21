Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, "Basının, hem sahada, ham de mutfaktaki ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz"...

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, "Basının, hem sahada, ham de mutfaktaki ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal'a iadei ziyarette bulunarak, Pazartesi günü başlayan 2017- 2018 eğitim öğretim yılının "hayırlı olması" temennisinde bulundu. Basın İlan Kurumu'nun çıkardığı prestij eserlerinden, "Basın penceresinden Harb-i Umumi ve Çanakkale" isimli kitabını da Dekan Önal'a hediye etti. İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fatma Nisan'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Dekan Prof. Dr. Mehmet Önal, "İletişim Fakültesi Malatya'ya kurulurken, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Gazetecilik Bölümü ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü açıldı. İlk etapta, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'ne öğrenci alındı. Geçen yıldan itibaren de Gazetecilik Bölümü'ne öğrenci alınmaya başladı. Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nün öğretim üyesi sayısını tamamlayınca bu bölüme de öğrenci alınmaya başlayacak" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz Şubat ayından itibaren yeni fakülte binasına taşındıklarını hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Önal, "Öğrencilerimize teorik eğitimin yanı sıra, pratik eğitim de vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle, stüdyolarımız, fotoğraf çekim odalarımız da var. Bir yandan da bilgisayar üzerinde Gazetecilik bölümü öğrencilerine sayfa tasarımı eğitimi de veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Basının, hem sahada, ham de mutfaktaki ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz" diyen Dekan Önal, burada öğrencilere de büyük görevler düştüğünü, basının ihtiyacı olan tam donanımlı olarak kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Bu arada, ziyarette İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fatma Nisan tarafından, BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, yeni fakülte binasındaki stüdyo, fotoğraf çekim ve haber sunum bölümleri de gezdirildi. İletişim Fakültesi birimleri gezdirilirken Abacı, ders gören bir grup öğrenciye gazetecilik dönemindeki deneyimlerini ve anılarını da anlattı. Basın sektöründe çalışacak gençlerin fedakar olmaları gerektiğini ifade edip, donanımlı olarak kendilerini yetiştirmelerini isteyen Abacı, "Ne kadar donanımlı olursanız, o kadar aranan olursunuz" şeklinde konuştu.