Ilgazlı Miniklerin Anneler Günü Heyecanı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ana sınıfı öğrencileri tarafından Anneler Günü dolayısıyla bir gösteri düzenlendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ana sınıfı öğrencileri tarafından Anneler Günü dolayısıyla bir gösteri düzenlendi.

Ilgaz Anaokulu okulöncesi öğretmenleri tarafından hazırlanan kutlama programına anneler ve öğrenciler katıldı. Çocuklar tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerin yapıldığı programda; anneler, çocuklarının gösterileriyle mutlu dakikalar geçirdi. Anneler Günü'ne özel olarak hazırlanan pasta kesildi.

Anaokulu Müdürü Tuğba Demircan Bilgin, annelerin gününü kutlayarak, "Annelerimizi bu değerli günde bir gün de olsa anmak için bu programı düzenledik. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Tuğba Demircan Bilgin, "Anneler Günü münasebetiyle anaokulu öğretmen ve öğrencilerimizle beraber böyle güzel bir program düzenledik. Öğrencilerimiz birbirinden güzel gösteriler sergileyerek salonda bulunan herkesin büyük beğenisini topladılar" ifadelerini kullandı.