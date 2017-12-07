İlham kaynağımız 'halkımız'

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, her hafta ilk iş gününe halkıyla başlarken, Çözüm Merkezi'nde düzenlenen Halk Günü'nde ilçe halkının talep ve sorunlarını dinliyor

Birlik, beraberlik ve ortak akıl çerçevesinde ilçenin yön haritasını halkla birlikte belirlendiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Togar, "Rutin olarak haftanın ilk gününde halkımız ile bir araya geliyoruz. Haftanın ilk iş gününe gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız ile bir araya gelerek başlamak, bizlere daha istekli ve enerjik projeler, çalışmalar ve hizmetler yapma azmi ve kararlılığı aşılıyor" dedi.

Togar, "Halk günlerimizi aynı zamanda taleplerin, isteklerin yanında sorunların dile getirildiği ve anında çözüme kavuşturulduğu dertleşme ve öz eleştiri günleri diye de adlandırabiliriz. Büyük bir aile olduğumuzu halkımıza her zaman hissettirdik" diye konuştu.

HALKIMIZ İLE HER DAİM İÇ İÇEYİZ

Vatandaşlarla iletişimi ve bağları kopartmayan bir yönetim anlayışı sergilediklerini ifade eden Başkan Togar, "Makam odalarına hapsolmuş, halkından soyutlanmış bir yönetime karşı olduğumuzu duruşumuz ile sergiledik. Yer, zaman ve mekan farkı gözetmeksizin vatandaşlarımız ile omuz omuza birlikte yürüdük. 'Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır' felsefesi çerçevesinde herkesin acısını ve sevincini paylaşmaya gayret ettik. Bugün ilçemizdeki değişimin, hizmetlerin ve yatırımların hayat bulmasında en büyük pay Tekkeköy halkınındır" şeklinde konuştu.

'Hoş Geldin Bebek'

Tekkeköy Belediyesi'nin hayata geçirmiş olduğu sosyal projelerden biri olan 'Hoş Geldin Bebek Hediye Seti' birçok belediyeye örnek oldu

Tekkeköy Belediyesi, yeni doğan bebeklerinin ilk ihtiyaçlarına bir nebze olsun katkı sağlamak ve ailelerin mutluluğunu paylaşmak için 'Hoş Geldin Bebek hediye Seti' hazırlatıp, yeni bebeği olan ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

İlçede ikamet eden ailelerin dünyaya gözlerini yeni açan bebekleri için içinde biberon, yemek önlüğü, bebek bezi, antibakteriyel battaniye, ıslak mendil, ve kıyafet ile yeni doğan bebek için gerekli tüm malzemelerden oluşan 'Hoş Geldin Bebek Hediye Paketleri' Tekkeköy Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanıp ailelere ulaştırıyor. Tekkeköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu sosyal proje herkesten takdir topladı ve birçok belediye tarafından örnek alındı.

MANEVİ DESTEK SAĞLIYORUZ

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Ailelerin en büyük mutluluğu evlerine canlarının bir parçası olan ailenin yeni bireyi bebeklerinin gelmesidir. Anne babaların hayatlarında yaşanan en güzel heyecan ve mutluluk bebeklerini kucaklarına aldığı o andır. Bu heyecan ve mutluluk gerçekten kelimelerle anlatılamaz. Biz de Tekkeköy Belediyesi olarak ailelerin bu unutulmaz mutluluğuna ortak olmak istedik. Manevi değeri olan hediyelerle her daim vatandaşlarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz. Hazırladığımız hediye paketlerinde sadece maddi değeri olan eşyaların değil, Tekkeköy Belediyesi ailesinin her zaman yanlarında olduğunu hissettiren bir simgedir" şeklinde konuştu.



