Ilıcalı, 2026 Kış Olimpiyatlarına Adaylığı Turizmcilerle Masaya Yatırdı

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Palandöken'deki turizm işletmecileriyle bir araya geldi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Palandöken'deki turizm işletmecileriyle bir araya geldi. 2026 Kış Olimpiyatlarının masaya yatırıldığı toplantıda Ilıcalı, "2026 Kış Olimpiyatlarına aday olmamız siz turizmcileri de yakından ilgilendiriyor. Sizlerde hazırlıklarınızı yapmalısınız." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum'un Erzincan ve Kars ile birlikte 2026 Kış Olimpiyatlarına adaylığı için hazırlıklarını sürdürüyor. Palandöken'deki turizm işletmecileriyle bir araya gelerek 2026 Kış Olimpiyatları için yol haritası belirleyen Milletevekili Ilıcalı, "2026 Kış Olimpiyatlarına aday olmamız, sizlere de katkısı olacak önemli bir girişim. Bu olimpiyatlar için Kayseri ve Bursa'nın bir hazırlığı vardı. Olimpiyat komitesi de Erzurum'un adaylığı için çok sıcak bakmıyordu. Ben bu olimpiyatlara adaylık la ilgili olarak bir rapor hazırladım. Hem geniş olsun hem de hızlı trenin gelmesini hızlandırsın diye bu rapora Erzincan ve Kars'ı da ekledim. Cumhurbaşkanımızda İstasyon Meydanı'ndan ilan etti biz artık 2026 Kış Olimpiyatlarına adayız. Adaylık için ismi geçen 6 ülkeden sonra 7'inci ülke biz olduk. " diye konuştu.

"Erzurumlu 2026 Kış Olimpiyatlarına sahip çıkmalı"

2026 Kış Olimpiyatları organizasyonunun diğer uluslararası organizasyonlardan farklı olacağını dile getiren Milletvekili Mustafa Ilıcalı "2026 Kış Olimpiyatları diğer organizasyonlara benzemez, şehrin yapısını, enerjisini değiştirecek. Adaylığımız gerçekleşmese bile o arada yapılacak işlemler, çıkacak yasa, kaynak oluşumu, dünyada şehrimizin isminin duyulması bütün bunlar Erzurum adına önemli gelişmeler sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki hızlı yönetimle birlikte 2026 Kış Olimpiyatlarına adaylık birleşince Cazibe Merkezleri Programına çok büyük avantajlar getirecek. Şuan da sorumluluk bizde başta Bakanımız olmak üzere diğer vekillerimizle birlikte elimizden geleni yapacağız. Sizlerden de yardım bekliyoruz. Bizler hazırlığımızı yapalım hazırlıkla beraber Universiade ve EYOF'ta ki olumsuz tecrübelerimizi olumluya çevirelim. Palandöken'de 2026 Kış Olimpiyatlarına adaylığımız için tanıtımlar görmek istiyoruz. EJDER 3200 gibi 2026 Kış Olimpiyatlarıyla ilgili yazılar yer almalı ki Erzurumlunun bu işe sahip çıktığını anlayalım. Olimpiyat konusunda Erzurum'un turizmini, bölge kalkınmasını masaya yatıralım hepsini ortak bir akılla dünyaya ilan edelim " şeklinde konuştu.

Erzurum'un turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ilıcalı, "Bölgenin bir spa merkezi olarak değerlendirilmesi lazım. Bulgaristan'ın 25 bin nüfuslu Velingrad şehrinde 100'den fazla otel bulunuyor ve spa merkezi mevcut. Müthiş bir turizm kaynağı oluşturmuşlar. Türkiye, Makedonya ve Yunanistan'dan turist çekiyor. Erzurum'da böyle bir merkez olsa Azerbaycan'dan İran'dan turist çekemez miyiz? Spa merkezi için tıp Fakültemiz var, termal suyumuz var. Böyle bir merkez için müthiş bir potansiyelimiz var." ifadelerine dikkat çekti.