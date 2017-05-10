Ilıcalı: "Trafikte Değil Yönetimde Hız Yapmalıyız"

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, TMMOB Erzurum İnşaat Mühendisleri Odası'nın düzenlediği Ulaştırma Politikaları Çalıştayı'na...

Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, TMMOB Erzurum İnşaat Mühendisleri Odası'nın düzenlediği Ulaştırma Politikaları Çalıştayı'na katıldı. Ulaştırma projelerinin ele alındığı çalıştayda Ilıcalı, Ulaştırma hocalarına seslenerek "Bu bölgenin kalkınması çok önemli, bölgeye destek verilmesinin ise sosyal sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Gelin oturup beraber proje yapalım." dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Erzurum İnşaat Mühendisleri Odası; Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Prof. Dr.Nadir Yayla, Prof. Dr. Güngör Evren, Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu gibi alanında uzman isimlerin katılımıyla Ulaştırma Politikaları Çalıştayı düzenledi. Birçok ulaştırma projesinde imzası bulunan ve ulaşım denilince akla ilk gelen isimlerden olan Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, çalıştaydaki konuşmasında Bölgenin kalkınması için ulaştırmanın önemine dikkat çekti.

"Bu şehri kalkındırmamız lazım"

2026 Kış Olimpiyatlarına adaylık ile birlikte hazırlanan projelerin hız kazanacağına işaret eden Milletvekili Ilıcalı, "Mehmet Sekmen Bey ile birlikte şehirde güzel çalışmalar oldu, kendisini tebrik ediyorum. Bu çalışmalarla belki şehirdeki göçün hızı azaldı ama hala göç veriyoruz. Bu şehri kalkındırmamız lazım. 2003 yılında milletvekili iken 2 milyon kapasiteli havaalanıyla beraber Universiade'ı aldık. Ardından EYOF oldu. Şimdi ise 2026 kış Olimpiyatlarına adayız. 2026 Olimpiyatlarına adaylığımız için çok çalıştım. Hızlı trenin yapımını hızlandırsın diye Erzincan ve Kars'ı da dahil ederek rapor yazdım. Cumhurbaşkanımız Erzurum'a gelmeden önce raporu kendisine sundum. Cumhurbaşkanımız da İstasyon Meydanındaki mitingde adaylığımızı Erzurum'dan dünyaya duyurdu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber 2026 Kış Olimpiyatlarına adaylık için çalışmalar başlatıldı. Bugün bu kış olimpiyatlarıyla beraber bu şehrin kentsel dönüşümü hızlandırılacak. Kentsel dönüşümü ve ulaşımı hızlandıracak bir diğer çalışmam da tramvay projesi. Şehrimizdeki hava kirliliği sınır değerlerinin 7 kat üstünde. Kömür tüketimi ve trafik nedeniyle oluşan hava kirliliğinin trafik nedeniyle oluşan kısmını önlemek için oturup bir tramvay projesi hazırladık. Sonra baktık belediyenin iş yükü çok, projeye bütçe ayıramıyor projeyi Ulaştırma Bakanlığına götürdük. Bakanlık projemizi kabul etti, 13 kilometrelik tramvay projemizin yapımına başlanacak." şeklinde belirtti.

"Kalkınma için üniversitelerle iş birliği şart"

Erzurum'da 2 üniversitenin olduğunu ve mevcut üniversitelerdeki hocaların alanlarındaki başarılarına dikkat çeken Ilıcalı " Ben üniversitelerle işbirliği yapılmadan kalkınmanın olacağına inanmayanlardanım. Başbakanımız Binali Bey Ulaştırma Bakanı iken ana plan stratejimi plan yapalım dedim, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Orta Doğu Teknik ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nden hocalarla bir ekip oluşturup Türkiye'nin ulaşım ana planı strateji çalışmasını yaptık. Binali Bey bu çalışmanın üzerinden birçok projeyi sürdürdü. Bizlerin emeğini de her toplantıda vurguladı." ifadelerini kullandı.

2016 Yılında meydana gelen ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarına değinen Ilıcalı, yollarının standardının daha da artırılması gerektiğini dile getirerek "2002'de bölünmüş yollar 6 bin km idi. Bugün 25 bin km'nin üzerinde. Yüksek Hızlı tren ağı bin 250 km ve 55 havaalanımız mevcut. İktidara geldiğimiz günden bugüne ulaşım alanında önemli projelere imza atıldı. Ancak yollardaki standarttı daha da artırmalıyız. 2016 rakamlarına göre yaklaşık olarak 400 binin üzerinde trafik kazası meydana gelmiş. Olay yerinde yaklaşık 3 bin 500 olay sonrasında da 3 bin 500 yani ortalama 7 bin 500 kişiyi bir yıl içerisinde trafik kazalarında kaybediyoruz. Bu kazalar aşırı hız ve karşılıklı çarpışmadan meydana geliyor. Bölünmüş yollar karşılıklı çarpışmaları önledi. Bu manada yüzde 67 oranında bir azalma oldu. 100 milyon taşıt km "ye düşen can kaybı 2003'te 4,02 iken son yıllarda 2,00'lere geldi. Bu yolların standardını daha da artıracağız. Bir yıl içerisinde trafik kazalarında bu kadar vatandaşımızı kaybediyorsak yolları daha güvenli hale getirmeliyiz, teknolojiden daha fazla yararlanmalıyız, diğer ulaştırma sistemlerini devreye alıp denetimde farklılık oluşturarak yasal düzenlemeleri arttırmamız lazım. Diğer taraftan hızlı tren ağlarını artırıyoruz. Erzurum'a da hızlı trenin gelmesini garanti ettik. Pekin ile Londra'yı birbirine bağlayıp ipek yolunu oluşturuyoruz. "diye konuştu.

"Trafikte değil yönetimde hız yapmalıyız"

Çalıştayda konuşulanların ve edinilene bilgilerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Ilıcalı "15 senelik bir iktidar var ben bu projelere karşıyım derken bilim nerede kalıyor, biz niye bilim üretiyoruz. Oturup beraber proje yapmalıyız. Şimdi Ergun hocam diyecek ki istediniz de yapmadık mı? Ama bazen o dirençleri faal bir milletvekili olarak ben bile aşamıyorum. Bürokrasiye takılıyoruz. Bazı bürokratlarımız tamam diyor ama problemi çözmüyor. Bir hız sorunu yaşıyoruz bürokrasiyle. Trafikte hız yapmayacaksın ama yönetimde yapacaksın. Bakanlarımızdan sorunu çözüyoruz, Belediye başkanlarımızdan çözüyoruz, alt bürokratlara gelince bir şeyler oluyor, ne olduğunu da anlamış değilim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte bürokraside ki bu engeli kaldırıp problemlerimizi hızlı bir şekilde çözeceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Bilimle iç içe olmalıyız"

Hazırlanan projelerde bilimle ve odalarla daha yakın temas kurulması gerektiğini ifade eden Ilıcalı çalıştaya katılanlara çağrıda bulunarak "Bir projeye karşı olabilirsiniz ama oturalım tartışalım konuşalım, artılarını eksilerini belirleyelim. Yani Genel Başkanım İnşaat Mühendisleri Odası olarak biz AK Partiye kökten karşıyız demeyin. Gelin oturup projeleri beraber yapalım. Bizler odalara, bilimle daha yakın olmalıyız." şeklinde konuştu.

Çin'in 800 milyar liralık 2020 ihracat hedefinden bizlerde yararlanmalıyız diyen Ilıcalı, "Burada 3 koridor var. Kuzey, orta ve güney koridor olmak üzere. Türkiye'nin coğrafi konumu düşünüldüğünde biz bu pastadan pay almamız lazım. İşte yeni demiryolu ağlarını oluşturuyoruz. 2023 yılına 10 bin km hızlı tren hedefimiz var. Marmaray'ı yapmışız 3'üncü köprüden yeni bir demiryolu geçireceğiz. Tekrar bir hızlı tren projemiz var. Erzurum'a gelen trende biz sadece yolcu istemedik yatırımın arttırılması için yükte de hızlı olmasını istedik. Demiryoluyla, yük ve yolcuyu 200 km saatte getireceğiz. Ovit, Kırık, Dallıkavak ile birlikte karadan limana bağlanıyoruz. Diğer taraftan Kop ve Zigana'dan Trabzon, Giresun Tirebolu Limanlarına bağlanıyoruz. Bir milyar liralık Cazibe Merkezi Programına Erzurum'a 20 milyarın üzerinde başvuru oldu. Bunlar bölgemiz için önemli gelişmeler." cümlelerinin altını çizdi.

Ilıcalı, çalıştaydaki bilim insanlarına bölgenin kalkındırılması için "Buradaki değerli bilim insanlarının bilimlerini, bölgenin kalkınması manasında göç alan bir şehir olması için bu gelişmelerle, bu ulaşım sistemleriyle dünyadaki, doğu ve batıdaki bu hedeflerle nasıl birleştirebiliriz? Bu noktada neler ortaya koyabiliriz? Bütün bunların tartışılmasını ve bu çalıştaydan somut sonuç çıkmasını bekliyoruz. " cümleleriyle çağrıda bulundu.