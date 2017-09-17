  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 22 °C

İlik Nakli Bekleyen Minik Muhammet Hüseyin Kurtarılamadı

» »
İlik Nakli Bekleyen Minik Muhammet Hüseyin Kurtarılamadı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde verem teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 1,5 yaşındaki Muhammet Hüseyin Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde verem teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 1,5 yaşındaki Muhammet Hüseyin Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gürpınar Mahallesi'nde oturan Serkan Şimşek'in oğlu Muhammet Hüseyin Şimşek, 10 gün önce fenalaşarak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılmış, kalbi duran ve doktorlarının müdahalesi ile tekrar hayata tutunan küçük çocuk ambulans helikopter ile Konya Meram Tıp Fakültesine götürülmüştü. Dün fenalaşarak tekrar kalbi duran minik Muhammet Hüseyin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İlik nakli bekleyen ve uygun ilik bulunan Muhammet yakın bir zaman sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kemik iliği nakli olacaktı.

Acılı baba Şimşek, oğlu Muhammet'i Sungurlu'da defnetmek için Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i arayarak yardım istedi. Acılı babanın isteğini geri çevirmeyen Başkan Şahiner cenaze aracını Konya'ya yolladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşadası’nda “ Latin Caz “ Konseri16 Eylül 2017 Cumartesi 17:53
  • Gaziantep’e Büyükelçi Bereketi16 Eylül 2017 Cumartesi 17:43
  • Tekkeköy’de Coşkulu Sünnet Şöleni16 Eylül 2017 Cumartesi 17:38
  • Kaybolan 3 Yaşındaki Çocuğu Çobanlar Buldu16 Eylül 2017 Cumartesi 17:38
  • “Sosyal Tesisi Olmayan Mahalle Kalmayacak’16 Eylül 2017 Cumartesi 17:33
  • Genç Ressamlardan Picasso Esintileri16 Eylül 2017 Cumartesi 16:58
  • Urla’da Çini Sergisi Ve Defile16 Eylül 2017 Cumartesi 16:53
  • Kahraman Tazeoğlu’na Büyük İlgi16 Eylül 2017 Cumartesi 16:53
  • Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Yurtseverlere Çağrı16 Eylül 2017 Cumartesi 16:38
  • Gençler Uşak Belediyesi Bünyesinde Yarınlara Hazırlanıyor16 Eylül 2017 Cumartesi 16:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti