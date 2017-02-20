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İlimtepe Kültür Merkezi’nde İl Kazma Vuruldu

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İlimtepe Kültür Merkezi’nde İl Kazma Vuruldu
Körfez Belediye'nin vizyon projeleri arasından yer alan İlimtepe Kültür Merkezi'nin inşaatında il kazma vuruldu.

Körfez Belediye'nin vizyon projeleri arasından yer alan İlimtepe Kültür Merkezi'nin inşaatında il kazma vuruldu.

Körfez Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan ve İlimtepe'de kültürel ve sosyal dönüşümü sağlayacak olan İlimtepe Kültür Merkezi için ilk kazma vuruldu. Bölge halkının ihtiyaçlarını bir arada gidermesini sağlayacak hem de sosyal hayatı canlandıracak olan proje, Selçuklu mimarisinde olacak.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "İlimtepe'yi bu projeyle taçlandırıyoruz. 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlanmış olacak. Ayrıca İlimtepe'ye Yarımca'dan çıkan yolu duble hale getiriyoruz. Körfez Devlet Hastanesi'nin hemen arkasından da bir yol daha yapıyoruz. Bu projelerde tamamlandığında bölgeye ulaşımda da kolaylık sağlanacak" ifadelerini kullandı.

İlimtepe Kültür Merkezi’nde İl Kazma Vuruldu

İlimtepe Kültür Merkezi’nde İl Kazma Vuruldu

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