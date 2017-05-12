İlk Arap Turistler Haziran’da Bartın’a Gelecek

Körfez ve Arap ülkelerinden gelen turistlere hizmet veren Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği'nin (ASATDER) Bartın'ı ziyaretinin artından...

Körfez ve Arap ülkelerinden gelen turistlere hizmet veren Arap Seyahat Acentaları ve Turizm Geliştirme Derneği'nin (ASATDER) Bartın'ı ziyaretinin artından Bartınlı turizm temsilcileri ile İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirildi.

İstanbul Topkapı Merkür Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Bartın Dernekleri Federasyonu (BARFED) Genel Başkan Yardımcısı Sabri Avcı, Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Şen, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Bartın Yatırım ve Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik, Amasra Grand Kirazlı Otel ile Amasra North Door Hotel yöneticileri ve dernek üyesi 10 turizm acente sahibi katıldı.

Verimli geçen bir toplantıda bir konuşma yapan ASATDER Başkanı Ahmet Kırk, Körfez ve Arap ülkelerinden her yıl 2 milyonu aşkın turisti Türkiye'de dernek olarak misafir ettiklerini belirtti.

Türkiye'ye gelen Arap turistler için yeni tatil bölgeleri aradıklarını ve bu kapsamda geçen hafta Bartın'ı yakından tanımak adına bir dizi iş ziyaretleri yaptıklarını hatırlatan Kırk, gerek doğası gerek deniziyle Arap turistlerin Bartın'ı seveceğini düşündüklerini dile getirdi.

Bartın'a yaptıkları ziyaretin kendileri için olumlu geçtiğini kaydeden Kırk, "Bartın Valisi Sayın Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın başta olmak üzere Bartınlı yerel yöneticiler ve turizmcilerin desteğini şimdiden hissetmeye başladık. Bu anlamda hızlı sonuç alabilmek adına İstanbul'da bir toplantı daha yapılmasının uygun olacağını düşündük. Şimdiden Arap turistler için Bartın, Amasra ve Ulus'u içine alan yeni tatil turları hazırladık. Bartın ırmağı, sahilleri, Ulukaya'sı, Küre Milli Parkları ile Arap turistlerin beğenisini kazanacaktır. Haziran ayından itibarende Arap turistlerimizi Bartın'da misafir etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Bartın Karadeniz'in en cazibe merkezlerinden olacaktır"

Bartın Dernekleri Federasyonu (BARFED) Genel Başkan Yardımcısı Sabri Avcı ise Arap turistleri Bartın'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Arap turistlerin Bartın'ın doğası, denizi ve misafirperverliğiyle seveceklerine inandığına vurgu yapan Avcı, oluşan bu yeni sinerjiye Bartınlı sivil toplum kuruluşları olarak her türlü desteği vereceklerinin sözünü verdi.

Bölgenin ve Bartın'ın kalkınması ve istihdam sağlanması için gerekli işbirliği yapmak istediklerini ifade eden Avcı, "Valilik, belediye başkanları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla daha hızlı iletişim ve koordinasyon konusunda görev alacağız. Bartın göç alan ve daha nitelikli tesisleri ve dışarıdan gelen yatırımcıları ile Karadeniz'in en cazibe merkezlerinden olacaktır." şeklinde konuştu.