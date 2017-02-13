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İlk formayı Cumhurbaşkanı alacak

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İlk formayı Cumhurbaşkanı alacak
Atakum Belediyesi tarafından başlatılan “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” projesi kapsamında bugün 155 bin Samsunspor forması satılarak kulübe 8 milyon 500 bin TL gelir sağlanacak. Gecede büyük sürprizler de yer alacak.

Samsunspor'a destek için Atakum Belediyesi tarafından başlatılan “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” projesi  bu akşam Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda hayata geçiyor. Kulübe ekonomik anlamda katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek gecede 155 bin forma satılması hedefleniyor. 14 Şubat Sevgililer günü olmasıyla ‘Kırmızı-Beyazlı sevgililerin buluşacağı gecede birbirinden renkli görüntüler de oluşacak.

TANSU POLATKAN SUNACAK

Türk spor tarihinin efsane isimlerinden Tansu Polatkan’ın sunacağı gecede “Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısıyla internette tıklama rekorları kıran 18 yaşındaki Çağatay Akman’da sahne alacak. Özel olarak hazırlanan görsel şovlarla salonu dolduran binlerce kişiye keyifli bir gece yaşatılacak. Samsunspor için önemli bir gelir getirmesi amaçlanan projeyle ilgili Atakum Belediyesi de tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda.

BAKAN KILIÇ'IN KATILMASI BEKLENİYOR 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, protokol üyeleri, işadamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti il başkanları, vatandaşların da yer alacağı gecede Samsunspor Kulübü’de yönetiminden, teknik heyetine, futbolcularına kadar tam kadro yer alacak ancak Bakan Akif Çağatay kılıçın geceye katılıp katılmaması  bugün netlik kazanacak.

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GECENİN SÜRPRİZİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geceye telekonferansla katılıp Samsunspor için forma satın alarak kulübe katkı vereceği belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım ve diğer siyasi parti yöneticilerinin de aynı şekilde katılmasının beklendiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de üzerinde isminin yazıldığı formanın hazır olduğunu dile getirildi.

TRT SPOR VE A SPOR CANLI VERECEK

İnternet üzerinden canlı yayınlanacak olan ve yurt içi ve yurt dışından da Samsunluların takip edeceği gecede forma satışları da hem SMS hem de internet üzerinden yapılacak. Ayrıca Haber sitelerinin yanı sıra TRT Spor ve A Spor kanalları da yayın akışları içerisinde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’ndaki geceye canlı bağlantılar yaparak programın akışı hakkında izleyenleri bilgilendirecek.

TALEBE GÖRE FORMA SAYISI ARTACAK

Projenin 14 Şubat Sevgililer Günü’nün ardından da süreceği talebe göre satılacak forma sayısında da artış yapılacağı kaydedildi. 155 bin forma satışından kulübe 8.5 milyon TL gelir getirilmesinin amaçlandığı, Samsunspor sevdalılarının da gecede yer almaları istendi. Projenin mimarı Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak başlattığımız projenin asıl sahibi Samsunspor taraftarlarıdır. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve Samsun Valimiz İbrahim Şahin’den aldığımız destek sayesinde bu projeyi oluşturduk. Yarın akşam Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda gerçekleşecek olan projemize Samsun halkının sahip çıkacağına inanıyorum. Bu şehrin kahramanı Samsunspordur. Samsunspor’un kahramanı da taraftarlarıdır. İnşallah aşk ile sahibi yarın akşam buluştuğunda, Samsunspor’a ciddi anlamda destek gelecektir” diye konuştu.

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