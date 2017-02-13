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İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak

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İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
Atakum Belediyesi tarafından başlatılan “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” projesi kapsamında bugün 155 bin Samsunspor forması satılarak kulübe 8 milyon 500 bin TL gelir sağlanacak. Gecede büyük sürprizler de yer alacak.

Samsunspor'a destek için Atakum Belediyesi tarafından başlatılan “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” projesi bu akşam Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda hayata geçiyor. Kulübe ekonomik anlamda katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek gecede 155 bin forma satılması hedefleniyor. 14 Şubat Sevgililer günü olmasıyla ‘Kırmızı-Beyazlı sevgililerin buluşacağı gecede birbirinden renkli görüntüler de oluşacak.

GECENİN SÜRPRİZİ ERDOĞAN OLACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da geceye telekonferansla katılıp, Samsunspor için forma satın alarak kulübe katkı vereceği belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım ve diğer siyasi parti yöneticilerinin de aynı şekilde katılmasının beklendiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de üzerinde isminin yazıldığı formanın hazır olduğunu dile getirildi.

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