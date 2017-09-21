İlk İşim Girişim 2017 başvuruları başladı

Çalık Holding ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi genç girişimcileri Silikon Vadisi’ne götürüyor

Çalık Holding ile Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğinde Türkiye’de girişimciliği teşvik etmek amacıyla düzenlenen “İlk İşim Girişim” Yarışması için başvurular başladı.Yarışmacılar bu yıl ilk kez “Yeni Girişimler” ve “Yeni Fikirler” başlıkları altında iki farklı kategoride değerlendirilecek. Katılımcılar başvurularını www.ilkisimgirisim.com adresi üzerinden 13 Ekim 2017 tarihine kadar yapabilecekler.

Silikon Vadisi Starcamp’ta eğitim ödülü

İlk İşim Girişim Yarışması 2017’nin kazananları iki farklı kategoride farklı ödüllerin sahibi olacak. “Yeni Girişimler” kategorisinin kazananları para ödülü ve ofis imkânının yanı sıra bu yıl ilk kez Silikon Vadisi’ndeki tek Türk Kuluçka Merkezi olan Starcamp’ta eğitim fırsatı kazanacaklar.“Yeni Fikirler” kategorisinde ilk 3’e giren yarışmacılar ise para ödülü veYıldız Önkuluçka’da 6 ay süreyle ofis olanağı elde edecekler.

Hedef, girişimcilere fırsat sunmak

Çalık Holding ve YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi ortaklığında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “İlk İşim Girişim” yarışması, ülkemizde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamayı, vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmayı,girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımayıve uluslararası pazarlarda yer almalarını teşvik etmeyi hedefliyor.