İLK KADIN MİTİNGİNİ UNUTTUK

TRT tarafından altı bölümlük dizi olarak çekilen Turgut Özakman’ın

Kurtuluş adlı eserinin birinci bölümünde yıllar önce tanışmıştım

“Kurtuluş Yolu” ile.

Kadını, çocuğu, yaşlısı sırtlarında savaş malzemeleri, ellerinde kağnı

arabalarını çeken öküzlerin yularları karınca sürüsü gibiydiler

İnebolu – Ankara arasındaki yolda.

Peki erkekler?

Eli silah tutanlar cephedeydiler yurdu işgal eden düşmanı bu kutsal

topraklardan def etmek için. Kastamonulu kadınlar baş koymuşlar bu

yola.

Yurdun diğer bölgelerindeki kadınlar gibi…

Kastamonulu hanımlar, vahşetleri protesto etmek üzere miting yapmaya

karar vermişler ve öncelikle, Zekiye Hanım, Kâmuran Hanım, Saime

Hanım, Bedriye Hanım, Münire Hanım, Refika Hanım, Neyyire Hanım’ın yer

aldığı bir tertip komitesi kurmuşlar.

Ve yakın tarihimizde kadınların gerçekleştirdikleri en güzel

hareketlerden birisi çıkmış ortaya.

10 Aralık 1919 günü “İlk Türk Kadın Mitingini” düzenlemişler.

Bu mitingde üç bin kadar hanım vahşetleri protesto etmişler.

Yıllar önce Kastamonu’da bu mitingin yıldönümündeki etkinliklere

katılmış ve o coşkuyu yaşamış birisi olarak soruyorum:

Kurtarılan vatan sadece Kastamonulu hanımların mı?

İlk Türk Kadın Mitinginin yıldönümü bu ülkede neden hak ettiği değerde

kutlanmaz ve unutulur?

Samsun’un kadınları az mı uğraş verdiler Kurtuluş harbi yıllarında?

Neden vahşetin protesto edildiği ilk kadın mitingini yaşatmadılar?

Neden?

O tarihlerde şehit olmayanlar yaşasaydı, bugün o mitingi unutanlar

belki de yaşamayacaklardı.

Garip bir millet oluyoruz, bize tarihimizi unutturuyorlar.

Geçmiş tarihini unutanlar gelecekte tarih yazamazlar.



SANCAKTEPE

Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sancaktepe (15 Temmuz

Şehitler Tepesi) projesi hızla ilerliyor.

Başkan Osman Genç uygulamayı yerinde incelemiş ve projenin Samsun

turizmine katkı sağlayacağına dikkat çekmiş.

Oradan Samsun’u ve bu kentteki çarpık yapılaşmanın nasıl görüneceğini

merak ediyorum.

En kısa zamanda herhalde çıkıp bakacağım Samsun’a, Sancaktepe’den.

Samsun’u izlemek için Sancaktepe’ye nasıl gidecek meraklılar?

Umarım, Büyükşehir Belediyesi oraya otobüs seferleri düzenler.



GÜNÜN FIKRASI

Temel İle Cemal kahvede tartışıyorlarmış.

Temel : “Akulli adam her konuda şüphecidur. Ancak aptallar her konu

hakkında emin olurlar” demiş.

Cemal: “Sen bu söylediklerindan emin misun?” diye sormuş.

Temel: “Evet” demiş, “Hem da yüzda yuz eminum.”



GÜNÜN SÖZÜ

Hayatta ilerledikçe niteliklerimizin derecesini anlarız. Pround