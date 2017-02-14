İlk Kez Harflere Dokundu

Trabzon Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve uzman eğitimci kadrosu ile görme engelli vatandaşlara yazma eğitimi veriliyor.

Trabzon Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve uzman eğitimci kadrosu ile görme engelli vatandaşlara yazma eğitimi veriliyor. Görme engelli vatandaşların latin alfabesi yazmayı bilmeyen vatandaşlar için yapılan özel strafor alfabe ile dokunarak harfleri tanıyorlar ve daha sonra eğitmen Nida Yanıkoğlu yardımı ile yazmaya başlıyorlar.

Bir gün bir hesap değişikliği işi için bankaya gittiğinde bankadaki görevliler tarafından isminin yazarak imzalamasını istendiğinde imza atamayan Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Derneği'nin Başkanı Nuri Turhan, yazı yazmayı öğrenmeye karar verdiğini söyledi. Turhan " Görme engelli oluşumdan dolayı latin alfabesini kullanamıyordum. İsmimin yazılmasını istendiğinde bu işlemi yapamadım. Ancak şu anda Trabzon Gençlik Merkezi'nde eğitim almaktayım. Şu anda ismimi yazabilecek boyutta kendimi geliştirdim. Bu konuda bize desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına ve gençlik merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.