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İlk Yarıda 3 Yıldız, İkinci Yarıda 4 Yıldız

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İlk Yarıda 3 Yıldız, İkinci Yarıda 4 Yıldız
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Beşiktaş maçının ilk yarısında 3 yıldızlı formayla sahaya çıktı.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Beşiktaş maçının ilk yarısında 3 yıldızlı formayla sahaya çıktı. İkinci yarıda bu hata fark edildi ve Podolski, 4 yıldızlı formayı giydi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı dev derbide forma krizi yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın Alman yıldızı Lukas Podolski, mücadelenin ilk yarısında 3 yıldızlı formayla sahada yer aldı. Bu durum devre arasında anlaşılırken, formasını değiştiren Podolski, ikinci yarıda 4 yıldızlı formayla mücadelesine devam etti.

İlk Yarıda 3 Yıldız, İkinci Yarıda 4 Yıldız

İlk Yarıda 3 Yıldız, İkinci Yarıda 4 Yıldız

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