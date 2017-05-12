İlkadım Belediye Başkanı Tok, Samsun'un Terme İlçesi'nde kaza sonucu hayatını kaybeden belediye personeli Kadir Ekici’nin babası Veysel Ekici'nin cenazesine katılarak, ailenin acısını paylaştı. Cenazeye İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları, çok sayıda İlkadım Belediye çalışanları ve cenaze yakınları katıldı. İlkadım Belediye Personeli Kadir Ekici’nin Babası Veysel Ekici’nin cenazesi Cuma namazı sonrası Terme Karamahmut Köyünde aile mezarlığına dualar eşliğinde defnedildi. İlkadım Belediye personeli Kadir Ekici’nin cenaze törenine katılan ve defin sırasında da personelini yalnız bırakmayan Başkan Tok, ekici ailesine başsağlığı temennilerini iletti.
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İlkadım ailesinin acı günü
İlkadım Belediye Başkanı Tok, Samsun'un Terme İlçesi'nde kaza sonucu hayatını kaybeden belediye personeli Kadir Ekici’nin babası Veysel Ekici'nin cenazesine katılarak, ailenin acısını paylaştı.
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