İlkadım Belediyesi Yeni Hizmet Binasının Temeline İlk Kazma Vuruldu

Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İlkadım Belediyesi yeni hizmet binasının yapılacağı alana ilk kazma vuruldu.

Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen İlkadım Belediyesi yeni hizmet binasının yapılacağı alana ilk kazma vuruldu.

İlkadım, Gazi ve Yeşilkent'ten oluşan üç belde belediyesinin 2009 yılında birleşmesi sonucunda iki ayrı hizmet binasında ihtiyaca cevap vermekte zorlanan İlkadım Belediyesi, tam teşekküllü yeni belediye hizmet binasına kavuşuyor. 20 dönümlük alana inşa edilecek yeni belediye hizmet binası için kazı çalışmaları başladı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'ta 11 dönüm alan içerisine konuşlandırılacak belediye hizmet binası alanında yapılan ilk kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Tok, Kıran Mahallesi Ulugazi TOKİ Konutları önündeki alana inşa edilecek olan bina için Mart ayı sonu veya Nisan ayı başı gibi görkemli bir törenle temel atma merasimi tertiplemeyi düşündüklerini ifade etti.

Göreve geldikten sonra Ihlamur Cafe ve Restaurant, Derebahçe Sosyal Tesisi, İlkadım Kültür ve Medeniyet Yolu, Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezi ve Camii ve Külliye gibi büyük projeleri hayata geçiren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen yeni belediye hizmet binasının ilk kazmasını "bismillah" diyerek vurduk. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kıran Mahallesi'nde belediyeye ait 20 dönümlük alan üzerinde 11 dönümlük arsaya yeni belediye hizmet binasını inşa edeceklerini belirten Başkan Tok, "Halkımıza söz verdiğimiz projeleri sırasıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok ilden büyük nüfusa sahip 327 bin kişinin yaşadığı İlkadım ilçemizde İlkadım ve Gazi binalarında hizmet vermekteyiz. Binaların ayrı yerlerde olmasından dolayı kopukluklar yaşamaktayız. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına teknik ve idari birimleri tek çatı altında birleştireceğiz. İdari birimlerimiz İlkadım, teknik birimlerimiz ise Gazi binamızda bulunuyor. Vatandaşlarımız ve belediye personelimiz iki ayrı bina olduğundan dolayı oldukça sıkıntı yaşıyor" diye konuştu.

Yeni binanın inşasıyla bölgeye önemli bir yatırım daha kazandıracaklarını söyleyen Başkan Tok, "20 dönümlük araziye sahip arazinin 11 dönümü belediye hizmet binası, geri kalan alanlar ise meydan ve yeşil alan olacak. Belediye binamız, hem yeni görünümüne kavuşacak hem de modern ve akıllı belediyecilik kapsamına sahip olacak. Projemizin içerisinde büyük bir meydan, çocuk kreşi, spor alanları, belediye üst katında toplantı salonu, kafetarya, otopark ve dinlenme noktaları gibi birçok yer bulunacak. Alanımızın 2 bin metrekarelik kısmını da cami alanı olarak terk ettik. Camiyi de belediye olarak biz yapacağız. Ulugazi TOKİ sakinlerinin de acil ihtiyacı olan cami ihtiyacını da bu şekilde karşılamış olacağız" şeklinde konuştu.